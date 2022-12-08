相睇易撻着 慾火燒上腦

工時長，社交圈子窄，唔少城市人都飽受情感生活枯燥嘅煎熬，惟有透過相睇同網約嚟打破悶局。今次介紹嘅四仔紛紛以男女約會為主題，每個古仔都引人入「性」，足以令內心嘅一團慾火燒上腦！

盲約真人騷

盲約係現今一種搵伴侶嘅方法，四仔片廠Bellesa Films就以盲約加埋真人騷嘅方式，炮製出呢套《Blind Dates #1》。影片由四仔名導Jacky St. James執導，搵嚟Aiden Ashley、Adira Allure等脫星演出，玩法係要佢哋同男優隔住房間傾偈，啱心水先至見面，但就跳過約會過程，直入床上纏綿嘅戲肉。據片廠表示，呢個安排係想試吓一對男女嘅床上默契度，等佢哋日後嘅性生活會更合拍喎。

送花有驚喜

初次同女仔約會，應唔應該送花呢？呢套由Evil Angel出品嘅《Anal Princesses》，就話畀男士知，如果女方鍾意花，呢招攻勢可能會為你帶嚟驚喜！影片由專拍零劇情作品嘅Aiden Riley執導，演出陣容包括Whitney Wright、Chloe Cherry、Vienna Rose等美股脫星，原以為係套一開場就喺床上交鋒嘅作品，估唔到導演呢鋪一改以往作風。雖然劇情有啲老土，來去去都係男女雙方喺約會過程中燃起慾火，最終喺床上大戰，但勝在拍得夠浪漫，加埋漫遊後花園嘅情節，正呀！

急色女獵食

相睇同約會嘅分別在於目的性，而喺呢套由Naughty America出品嘅《Tonight's Girlfriend #115》入面，3位脫星AJ Applegate、Nina Elle同Dolly Leigh好明顯係以相睇為名，搵一夜情為實。劇情講述呢班急色慾女發現喺相睇網站搵異性嘅方法比較快，所以瘋狂出動獵食，只係結果各有不同，有人搵到真愛，有人繼續獵食，有人更陷入三角關係。雖然劇情有啲薄弱，但3位脫星喺床上傾力演出，叫床聲嗌到拆天，喺官能刺激方面交足貨。