蕭正楠感激伍仲衡新歌紀念天上父親　區永權大讚黃翠如賣飛勁叻

無綫小生蕭正楠、區永權及音樂人伍仲衡將於明年1月6日於灣仔伊利沙伯體育館舉行《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會，原來「HEA」一詞是集合三人洋名的字首：伍仲衡（Harry)、蕭正楠（Edwin）和區永權（Albert），甚有心思，而伍仲衡為是次音樂會創作合唱歌《HEA到爆》外，更為蕭正楠創作新歌《小小大人物》。

蕭正楠說非常感激伍仲衡為他作新歌，以紀念天上的父親，「首歌我要獻畀天上嘅爸爸。我嘅事業、婚後生活都變好，但冇辦法同爸爸分享，希望用呢首歌去多謝我爸爸。」音樂會門票銷售理想，伍仲衡笑說是蕭正楠太太黃翠如「買晒」，蕭正楠說：「太太真係搵咗好多人買。」就連區永權都大讚黃翠如勁：「今次我哋唔使出聲，身邊嘅人用咗佢哋嘅人際網絡，包括蕭正楠老婆，佢叫朋友出來食飯，跟住就問:『買飛未？買飛未？』冇買飛就好似酷刑一樣，但其實係窩心。」蕭正楠笑問區永權，「會唔會你個仔都係咁、『兇』啲同學仔？」區永權笑說：「啲同學仔應該買到冇晒錢啦！」

對於合唱歌《HEA到爆》，蕭正楠笑言追歌追了很久，伍仲衡說：「你知唔知呢首歌，最辛苦就係填詞，音樂我ok，但填詞我真係諗到頭都爆。」蕭正楠和區永權大讚歌詞貼地，反映到7百萬市民「想hea」的心態。伍仲衡解釋Hea不是負面，歌曲意思是叫大家不要只顧工作，要享受生活外，HEA爆三子日前錄歌時「HEA」着錄，一邊睇世界盃，一邊輪流入錄音室，只用了兩個鐘頭就錄起，伍仲衡說：「我都話錄呢首歌好快搞掂，我試過有歌手錄四十幾個鐘呀，不過我就唔講邊個。」