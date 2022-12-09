阿Mo天價轉私院接受新療法　護理員24小時貼身照顧

男團MIRROR今年7月舉行紅館演唱會時發生嚴重墮屏意外，令舞蹈員李啟言（阿Mo）身受重創，至今仍留醫。為了讓阿Mo得到更妥善照顧，近日已秘密轉到私家醫院診治，有日夜間護理員協助他康復，就算要付天價醫療費，其家人都在所不惜！

阿Mo於MIRROR演唱會演出時不幸被墮下的屏幕擊中，身受重傷，情況一度危殆，經過5個月的治療，至今仍然留醫。出事至今，其父母及女友So Ching經常到醫院，陪他走過這條漫長的康復之路。

轉院過程有一定困難

據知，為了令阿Mo有更貼身的照顧，原本於公立醫院接受治療的他，日前已秘密轉往港島區私家醫院，並安排日夜間的護理員貼身照顧，以及接受多項新的醫學療程。由公立醫院轉往私家醫院，醫療費當然非常龐大，而轉院過程亦有一定的困難，但只要令阿Mo得到最佳照顧，一切都是值得。

轉院後，阿Mo家人即與新的醫護團隊溝通及作出種種配合，並接受新的中醫療法，希望對整體康復有所幫助。阿Mo亦積極接受復康療程，每日來回輪椅及床2至3次，早晚清潔口腔，並按着醫生指示的吞嚥方法進食，看似簡單的動作，他都要花很大氣力與時間，單從輪椅轉到床上睡覺便要花35分鐘，過程需要極大的毅力，難怪早前他叫女友So Ching寫下聖經字句「I Can do all things in HIM that strengthen me」來鼓勵自己。

阿Mo的情況備受外界關注，MIRROR演唱會主辦機構MakerVille母公司盈科拓展主席李澤楷，今年9月曾發聲明指將以個人名義向其家人提供1,000萬元的經濟支持，但Mo父以「為時過早」為由婉拒。