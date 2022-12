阿Mo天價轉私院接受新療法　護理員24小時貼身照顧

男團MIRROR今年7月舉行紅館演唱會時發生嚴重墮屏意外,令舞蹈員李啟言(阿Mo)身受重創,至今仍留醫。為了讓阿Mo得到更妥善照顧,近日已秘密轉到私家醫院診治,有日夜間護理員協助他康復,就算要付天價醫療費,其家人都在所不惜!

阿Mo於MIRROR演唱會演出時不幸被墮下的屏幕擊中,身受重傷,情況一度危殆,經過5個月的治療,至今仍然留醫。出事至今,其父母及女友So Ching經常到醫院,陪他走過這條漫長的康復之路。

轉院過程有一定困難

據知,為了令阿Mo有更貼身的照顧,原本於公立醫院接受治療的他,日前已秘密轉往港島區私家醫院,並安排日夜間的護理員貼身照顧,以及接受多項新的醫學療程。由公立醫院轉往私家醫院,醫療費當然非常龐大,而轉院過程亦有一定的困難,但只要令阿Mo得到最佳照顧,一切都是值得。

轉院後,阿Mo家人即與新的醫護團隊溝通及作出種種配合,並接受新的中醫療法,希望對整體康復有所幫助。阿Mo亦積極接受復康療程,每日來回輪椅及床2至3次,早晚清潔口腔,並按着醫生指示的吞嚥方法進食,看似簡單的動作,他都要花很大氣力與時間,單從輪椅轉到床上睡覺便要花35分鐘,過程需要極大的毅力,難怪早前他叫女友So Ching寫下聖經字句「I Can do all things in HIM that strengthen me」來鼓勵自己。

阿Mo的情況備受外界關注,MIRROR演唱會主辦機構MakerVille母公司盈科拓展主席李澤楷,今年9月曾發聲明指將以個人名義向其家人提供1,000萬元的經濟支持,但Mo父以「為時過早」為由婉拒。