胡定欣忽然「復活」　明年發力登「陸」

胡定欣之前在新劇的內地海報中「被消失」，不過臨近首播，忽然又「復活」！據知重生的她正與內地單位傾談多項合作計劃 ，明年更會正式移師內地發展！

視后胡定欣、王浩信、吳卓羲（Ron）、黃宗澤（Bosco）及蔡思貝等擔演的邵氏劇集《廉政狙擊》，定檔明日在內地網站優先播映。定欣之前在內地版海報「被消失」，上月出席活動被問及此事時，她淡定表示：「冇事嘅！放心！」內地平台昨日（8日）釋出劇集個人及主角海報，定欣忽然「復活」，她更將事前拍攝的宣傳片上載至內地社交平台，向網民介紹其亦正亦邪的角色。

其實定欣之前「被消失」純屬誤會，一直被惡搞成敏感人物的她現時正式回歸，在《廉》劇是核心人物，角色充滿發揮。昨日受訪時被問到「復活」一事，她說：「播出街就冇事啦！」並大爆今次角色比男人更強勢，為了報仇可以連命都不要：「我都好期待套劇出街，呢個角色同《白色強人II》院長角色好大分別，佢對報仇嘅堅持好強烈，但又唔係可以用拳腳去解決。」據知明年她會主力返內地工作，亦會接多個商演。

吳卓羲做律師煞食

至於劇中兩位型男Ron及Bosco在內地人氣高企，Bosco的《法證先鋒V》在內地平台播完不久，今次他會由化驗師變身廉署首席調查主任，繼續堅守正義。至於Ron今次不再演警察，以西裝骨骨的律師角色登場，網民睇過劇照都大讚型爆！