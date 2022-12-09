茶療 + 三九灸　養腎增陽氣

【特約報道】天氣凍，瞓到被窩暖笠笠，最慘莫過於突然有尿意要起身上廁所，有時甚至一晚去2至3次，整夜沒覺好瞓，擔心自己是否尿頻腎虛了。其實天氣凍，的確會增加排尿的次數。

冬天氣溫低，少出汗，人體多餘水分都變成尿液。有些人在睡前習慣飲一杯和暖牛奶幫助入睡，亦會導致尿量及夜尿增加。天氣凍亦會讓身體的血管收縮、刺激交感神經，尿道括約肌亦同樣收縮，容易產生尿意。所以冬天排尿次數頻密，是人體因應環境變化而產生的生理反應，不用擔憂。

不過如果一日內排尿次數超過8次、每次排尿相隔不超過2小時，並且撇除膀胱炎、尿道炎、攝護腺發炎等泌尿系統感染問題，或是精神壓力及神經因素，就有可能是腎虛。

《內經》：「天寒則腠理閉，氣濕不行，水下留於膀胱，則為溺與氣」。意指冬天尿頻是天氣寒冷，陽氣不足，膀胱氣化不利的表現。

中醫認為尿頻是由於腎氣不固，膀胱失約，其化不宣所致。腎為水臟，主理全身水液代謝；膀胱為水腑，負責儲存及排泄尿液。腎與膀胱相表裡，腎氣充足，則尿液生成正常，並下注於膀胱儲存與排泄；腎氣不足，則引致夜尿頻多，小便清長。

膀胱的功能，有賴於腎氣的盛衰。所以因腎氣不固而尿頻人士，應多食黑色食物，能夠益精強腎，有助提高與腎和膀胱的代謝。黑芝麻、黑豆、黑木耳、黑棗等，部分中藥材如何首烏均是補腎佳品。我每日一定飲用圓棗補茶和補黑粉，桂圓和紅棗有溫氣補腎、養心安神功效；補黑粉由多種補腎黑色食材如黑豆、黑糯米、黑棗等製成，即沖即飲，暖身又固腎。

此外，亦要好好暖腎。「寒為陰邪通於腎」，意指是寒邪最易傷腎。寒涼可以艾灸。一年一度的三九天灸治療，可以固腎暖身。天灸治療會將溫熱的中藥貼於特定穴位，使陽氣直接進入體內，有效驅散寒氣及濕氣、調陰陽平衡、提升免疫力。如果夏天有做三伏灸，現在再做三九灸，更可鞏固三伏天的療效。

冬天廁所去唔停，可能只是正常生理現象。但如果你伴隨手腳冰冷、脫髮、耳鳴等症狀，就有機會反映你腎虛，應盡早尋求專業中醫幫助，調理補身。

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三九天灸最佳時間由12月22號開始，之後每隔約9日做一次，共3次為一個完整療程。體虛者可額外預約多一次加強灸，加強效果。

地點：銅鑼灣/沙田/九龍灣/尖沙咀/屯門

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。