日富豪組團明年上太空　T.O.P將成首位韓星登陸月球

韓團Big Bang前成員T.O.P今日(9日)在社交網透露將於明年上太空的喜訊,他發文表示:「Hello, We are the dearMoon crews!」又附上日本億萬富豪前澤友作一手策劃的太空旅行項目「dearMoon Crew」8位獲邀藝術家的海報,他將成為首位上太空的韓國藝人。

前澤友作是日本最大網購平台的始創人,亦是著名藝術品收藏家,去年12月曾展開為期12天的國際太空站旅遊,並計劃明年自費率領全球8位藝術家展開「dearMoon PROJECT」,一起搭乘Elon Musk SpaceX星際飛船登陸月球,6日以上的行程費用全由他負責。

前澤友作在「dearMoon PROJECT」短片中表示接獲全球約100萬人申請,最終揀選8人,包括T.O.P、美國DJ Steve Aoki與印度演員Dev Joshi及捷克舞蹈家Yemi A.D.等,還有兩名候補者──日本舞蹈員Miyu與奧運女子單板滑雪金牌選手Kaitlyn Farrington。T.O.P得悉自己入選後喜極而泣,對於作為首位登陸月球的韓國平民,深感榮幸,期待藉此帶給大家希望,讓有夢想的人體會到一切皆有可能。