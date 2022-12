經典電影、漫畫上腳　童年回憶湧現

今年冬季,除了與身邊人在暖笠笠的家中重溫經典節日電影外,亦可以選擇穿上各個運動品牌推出的電影或漫畫主題波鞋周圍玩!今次adidas率先推出逢聖誕過節必看的《寶貝智多星》的續集電影《寶貝智多星2之玩轉紐約》鞋款,而Reebok就與DC Comics合作推出小丑女、蝙蝠俠、超人等形象的鞋款。聽到就已經覺得童年回憶全部返晒嚟都!

致敬經典電影

adidas繼去年推出HOME ALONE x FORUM經典鞋款,今年再次帶來續集電影《寶貝智多星2之玩轉紐約》的主題鞋款。鞋款設計將主角Kevin從芝加哥旅行到紐約市,在中央公園遇見一位Pigeon Lady鴿子女士的一幕重現。整體設計呈現鴿子的灰色調,鞋舌上飾有「HOME ALONE」的標籤。特別之處在鞋子的魔術貼裏,兩隻鞋併合在一起,就會看到一句俗語「As long as we have our turtle dove, we'll be friends forever.」,以特別的手法歌頌友誼。

融入漫畫角色

召喚DC迷!相信就算未睇過美國漫畫,都唔會唔知DC的英雄角色。Reebok與人氣美國漫畫DC Comics合作設計運動鞋,推出總共6款波鞋,每一款都代表着不同的正反派熱門角色,包括超人、蝙蝠俠、神奇女俠、小丑、小丑女與超級大反派力斯·路華(Lex Luthor)。每一對鞋都注入了英雄的特色細節。例如超人籃球鞋,便在灰色調鞋身綴以藍、紅、黃3種象徵超人的配色;蝙蝠俠運動鞋則以角色常穿的黑色制服來設計,統一暗黑色調,鞋舌與鞋身綴以黃黑相間的Batman Logo。