Backstreet Boys成員Nick Carter被控強姦未成年自閉女歌迷

90年代美國男子組合Backstreet Boys（BSB）42歲成員Nick Carter，昨日（8日）被患有自閉症與大腦麻痺的女歌迷Shannon Ruth入稟指控性毆打，索取賠償。據稱事發於2001年，當年17歲的她於華盛頓塔科馬市觀賞BSB演唱會，完騷後她排隊等簽名，被Nick邀請到巡迴巴士。Nick問她是否想喝東西，然後給她一杯味道古怪的紅色液體，聲稱是「貴賓果汁」，她為免失禮勉強喝下，後來她估計是混入酒的紅莓汁。她被Nick帶到巴士廁所逼她口交，雖然她一邊做一邊哭，但Nick未有停止指導她。她再被帶到巴士上的床性侵，失去處女之身，更感染性病人類乳頭瘤病毒（HPV）。當她表示要將事件告訴其他人時，Nick恐嚇她並指沒有人會相信她。

Nick指Shannon幾年來一直對他作出虛假指控，指控內容持續變動，沒有人應該相信一個博出位律師策劃的公關技倆。知情者指他正專注於處理弟弟Aaron Carter的身後事。

今次不是Nick首次被指控性侵，美國樂隊Dream女主音Melissa Schuman亦曾聲稱Nick於2002年將她強姦破處，她事後告訴經理人，被告知Nick法律團隊太強大，而且事件曝光後會影響她事業，因此忍氣吞聲。