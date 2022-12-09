「餓」了很久的香港人，終於可以飛往日本度假，每日見到朋友發相都不知幾咁葡萄，不過留在港的大家不要沮喪，因為本地最近有很多新日本餐廳開幕，款式選擇亦相當多，無論是高質廚師發板又或親民小菜都有，大家享用先記得相機先食。

滿滿江戶風

看日本的古裝劇，經常提到江戶時代，銅鑼灣新開的Sushi Yuu，店子以江戶時期風格作設計，餐廳的三葉形標誌象徵日本家徽，牆身有該時代的畫作，VIP房更設有神社或寺廟必有的手水舍，讓客人滌淨身心。餐廳除供應性價比高的午市套餐，晚市套餐亦相當豐富，刺身有煙熏拖羅、鮫鰈魚配竹炭鹽和卷芽葱，鮑魚海膽壽司選用北海道夢美人米，傳統的五彩和牛，選用宮崎A5和牛，表面蘸滿米通，外脆肉嫩。另外還有幻星鰹魚、北海道厚岸真蠔和壽喜燒等菜式，讓客人大飽口腹。由現時至12月31日（假日除外），午市套餐享85折，指定套餐送指定清酒1瓶（2位起）。晚市套餐有85折，指定清酒買一送一。

火熱鐵板

天文台話氣溫漸涼，最適合吃熱辣辣的美食。尖沙咀新開的鐵板燒N.28 TEPPANYAKI，主打日本山形縣米沢牛和蝦夷鮑魚，店內的金賞米沢和牛鐵板套餐，就配有熏磯煮鮑魚、薑汁煮花螺、鐵板蒸蛋配魚子醬、米沢和牛他他配海膽、日本北海道活北寄貝、米沢和牛薄燒及厚燒，再配鮑魚海膽黑松露釜飯和馬刀貝湯，最後來一口黑糖果凍，去膩消滯。另一款日本蝦夷鐵板套餐，有鐵板蒸蛋配魚子醬、松葉蟹膏甲羅燒、香脆金鯛、日本蝦夷鮑魚、田園沙律和A5 佐賀和牛厚燒等。由現時至12月31日指定日子有新張優惠，午市套餐有9折，晚市套餐有85折。

現代居酒屋

要講熱鬧氣氛，大家首選可以暢飲的居酒屋，位於東涌Que Cafe，預計於12月7日在尖沙咀開設分店，就搖身一變成為現代居酒屋。店內供應小巧的骰手鞠壽司，最適合優雅的女士小口品嘗。壽司塔可選用海膽、帆立貝等新鮮食材，配自家製辣椒蛋黃醬或麻辣辣油，風味獨特。丼飯有新出的吞拿魚盛丼、特上海鮮丼和備有11款食材的廚師發辦刺身丼，居酒屋當然少不了燒物和串燒，當中的秘製照燒汁，選用日本黑醬油、清酒、味醂和冰糖等慢煮48小時，配上新鮮食材，令人回味無窮。客人亦可邊品嘗天婦羅，邊配清酒或清酒雞尾酒，風味與別不同。最後以法式甜點作結，更有特色。

日本過江龍

當大家踴躍去日本之際，當地名店又相繼來香港插旗。來自日本的丼飯專門店伝說丼屋 ，於葵芳開設海外分店，在12月20日開始試業，12月26日正式開幕，到時會為客人供應多款丼飯，伝說丼（蒜香豚肉飯）選用秘製蒜蓉醬油調味，客人可加錢配日本生蛋黃拌勻來吃，配日本產白米飯，美味無比。唐揚炸雞丼的雞肉以秘製醬汁醃好再炸，是店內人氣之選。另外還有咖喱唐揚炸雞丼和牛舌丼等，每款丼飯都有不同的大小選擇，待正式開業日，所有丼飯買一送一，正式開業日首3天，惠顧指定價錢可獲限量便條紙一本，數量有限，送完即止。