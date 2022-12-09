Ferrari Vision Gran Turismo飆入虛擬世界

在虛擬賽車遊戲世界裏面，最吸引人的地方是可以讓玩家們有機會揸盡現實世界中的高性能車型，甚至是與各大車廠合作、專為遊戲而開發的虛擬賽車。最近法拉利(Ferrari)終於也宣布正式踩入虛擬賽車界，推出旗下首款專為虛擬賽車運動打造的Ferrari Vision Gran Turismo，並將於12月23日起全面開放予所有《GT7》玩家，其全尺寸設計模型更正在意大利Maranello法拉利博物館內舉行以One-Off車型為主題的專屬展覽中首度亮相，並展出至明年3月。相信最開心的莫過於一班虛擬賽車迷及拉利迷吧！

全新Ferrari Vision Gran Turismo屬一款閉輪式單座位賽車，由法拉利設計中心（Ferrari Centro Stile）操刀打造，設計靈感源自上世紀60年代和70年代包括330 P3和512 S等具有傳奇色彩的經典法拉利Sports Prototype車型。車身比例設計極富張力，簡潔利落及棱角分明的幾何線條極具辨識度之餘，亦完美呈現未來法拉利公路跑車和賽車的設計風格。適逢今年是法拉利品牌75周年，設計團隊特別在車身兩側及左邊車頭加上「75」數字拉花，向品牌輝煌的賽車歷史致敬。

出眾空氣動力學設計更是由頭到腳徹底地滲透着，當中包括已申請專利的兩側醒目側向進氣口設計，它能夠對車身底部前側、座艙周圍及至關重要的側箱上方氣流進行引導，配合受499P的啟發的車尾擴散器和車輛後部雙機翼擾流設計，有助產生極高效的空氣動力學下壓力。此外，車身前部的S-Duct空氣動力通道和輪拱上的集成式通風口進一步提升了空氣動力學效率，確保高速行駛穩定性。

車載最新的插電式混合動力系統，採用跟296 GTB、296 GTS、296 GT3及全新499P相同的120度夾角、3.0L V6雙渦輪增壓引擎架構，不同的是在此車在虛擬遊戲世界完全不受現實世界的任何技術法規束縛，在引擎調校方面，可以更放膽去得更盡，讓極致性能可以更毫無保留地釋放。不僅綜效扭力高達1,100Nm，達1,030cv的強大功率輸出更能在9,000rpm時併發，同時分別布局在後軸和前輪兩側的3具高效電馬達可額外提供326 cv的功率輸出。伴隨着令人振奮的引擎聲浪，為玩家們帶來極真實的賽車體驗。

具備彈性運動學特性的懸掛經巧妙設計，且加入虛擬遊戲中使用的輪胎特性及平衡車身空氣動力學考量，配合先進的電子控制裝置，確保在極限駕駛情況下，無論在蜿蜒曲折的城市賽道，還是傳統的耐力賽賽道上，都可達到理想的輪胎觸地面積，實現最大牽引力輸出和非凡的橫向動態表現，同時成就卓越的過彎敏捷性和操控平衡性。將現實中的法拉利駕控激情，如實地帶到虛擬世界中。