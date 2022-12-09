超變態︱洪永城帶相機諗住影蔡潔被生劏

藝人洪永城（Tony）、王敏奕和蔡潔等今日（9日）出席無綫劇集《法證先鋒V》宣傳，自稱戲份不多的Tony，笑指每次出場都與蔡潔相見，問是否見到厭？他說：「靚女可以日日見當然好，其實我哋私下都好熟，反而合作係第一次，我睇過佢好多電影作品。（蔡潔劇入面被生劏一幕成為熱話！）拍嗰時佢叫啲男同事唔好到場，本來打算帶相機幫她影一輯寫真，不過我識得監製，可以拎到比較Raw嘅相，哈哈！」

提到他日前39歲生日，拋下太太在家，自己與女兒二人世界，Tony笑說：「我梗係搞得掂，個女無時無刻都要抱，記得拍呢套劇時個女出世，然後我放完一星期假再返去開工，敏奕就話我唔連樣喇！」在旁的敏奕即笑指他變得很慈父，成個人感覺不同：「平時佢係搞笑搞氣氛，突然間成熟咗，仲會照顧其他人，成日都笑咪咪。」而Tony被問到事後如何安撫太太？他尷尬表示不知如何是好，還向敏奕請教，敏奕即一副專業口脗說：「咁你唔好太出面，成日集中個女，一返到屋企要錫老婆先再錫個女。（你咁識處理家事，係咪準備好生B？）大家唔好等我，順其自然啦！我哋大家都忙（要等老公？）佢呢排都有喺香港陪我，不過到我要開劇啫！」