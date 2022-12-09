盆菜早鳥優惠　一家人圍爐豐衣足食

冬至大過年，距離22日冬至還有不足兩星期，大家訂好枱團圓未呢？抑或大家想在家舒舒服服歡敍呢？如果在家可以一家人圍爐的選擇，相信盆菜是唔少人最Buy的選擇。坊間有不少品牌已為大家做好準備，既有傳統口味，亦有新派創意選擇，最重要是有早鳥優惠，為家人做足準備食餐好！

有葷又有素

城中少有主打農家菜的餐廳「農」赴冬至將至，於即日起至12月31日及2023年1月15至2月5日帶來3款特色盆菜，分別是全新的「惹味川椒麻辣盆菜」、「農濃花膠盆菜」及全素食的「農濃素盆菜」，每款均有6位、8位及12位分量選擇及需於4天前預訂。當中的的惹味川椒麻辣盆菜用上傳統食材包括花膠、蠔豉、北菇、鮑魚等炮製，花膠用的是8頭鱈魚膠、鮑魚是6頭新鮮鮑，均以多個步驟處理及烹調至入味軟腍，再配上用野生辣椒乾、川椒乾、花椒、八角等香料自家秘製的麻辣醬，辣勁十足，嗜辣者都會辣得過癮。食素的巴絲打也有得揀，餐廳用上素海參、素翅、素蝦、新鮮冬菇、大啡菇、白菌菇、白茄子、白粟米、娃娃菜、鮮炸枝竹及日本大根等多種食材，配上秘製南乳、素蠔油、生抽、老抽及冰糖熬製的盆菜汁底炮製出全素的「農濃素盆菜」，當中的秘製南乳，更用上本地老字號廖孖記，加入皮蒜、生薑、素蠔油及冰糖熬煮約2小時成南乳醬，香濃又開胃消滯。於12月18日前預訂即享盆菜自取9折優惠，惠顧滿指定金額更享免費送貨服務；訂購6位用盆菜更可免費回贈HK$100現金券、12位用盆菜更可免費回贈HK$200現金券等（數量有限，送完即止）。

款式多老少咸宜

主打網上到會的專店門豐食FEAST素來會在不同節日推出應節美饌，由資深中菜大師丘建凌師傅親自主理，今年就帶來全新的花膠金蠔三重奏豐食盆菜配古法醬油雞、毛蟹花膠金蠔三重奏豐食盆菜配古法醬油雞、毛蟹和牛慶典豐食盆菜、和牛慶典豐食盆菜等豐盛款式，全部設有4至6位及8至10位分量供選擇。當中的花膠金蠔三重奏豐食盆菜配古法醬油雞屬全新款式，集鮑汁海味、雞湯鮮味及醬香南乳三重口味區，第一重有多款矜貴海味包括鮑汁花膠、蜜餞金蠔、鮑汁鴨掌、蠔皇花菇、髮菜及香煎荔芋，配上排骨及雞隻熬製多時及以蠔油及花雕酒調味的黃金鮑汁，鮮味滿載。第二重有茄汁大蝦、順德鯪魚球、魚蛋、魷魚、酸甜齋等；第三重則有南乳豬手、南乳豬腩肉、豬皮、枝竹、蓮藕，配上特調醬汁炮製，風味迥異又和諧滋味，亮點是再配上獨立包裝的古法醬油雞，醬汁特別以多款藥材及香料炮製再慢煮而成，雞皮更掃上一層麥芽糖，色澤亮麗又肉色鮮嫩細滑。柯打盆菜更可以8折優惠加購紅燒鮑魚6隻或12隻，以及以瑤柱、金華火腿及叉燒烹製的富豪炒飯（2磅裝）。由即日至12月20日期間預訂盆菜即享9折早鳥優惠及免運費，以及免費獲贈HK$500餐飲現金券（數量有限，送完即止）。