湯唯大熱倒灶！朴海日廉晶雅《大鐘獎》稱帝封后

曾是韓國影壇盛事的《大鐘獎》，自2015年只頒獎給出席藝人而惹起爭議，公信力受質疑，更遭影星抵制，過去兩年因內部問題停辦，至今日（9日）復辦《第58屆大鐘獎》，更首度引入網民投票，賽果由評審與票選結果各佔50%。憑韓片《分手的決心》入圍大鐘影帝影后的湯唯與朴海日，事前各獵50%及42%得票壓廉晶雅與李炳憲，對稱帝封后可謂十拿九穩。

湯唯憑相隔11年主演的韓片《分》被視為有望成為史上首位封「大鐘影后」的海外藝人。她今年已捧走《春史》、《釜日》、《青龍獎》及《影評家協會獎》4個韓國影后，沒料到最終竟然敗給《人生真美好》的廉晶雅，無緣膺「大鐘影后」，拍檔朴海日則相隔11年再膺「大鐘影帝」。《分》片勇奪最佳劇本及最佳作品獎。

人氣女團少女時代成員Yoon A憑賣座韓片《秘密任務2：International》角逐最佳女配角，在網民票選活動中贏得39%得票力壓對手，未有出席的她最終破例贏得女配角；卞耀漢膺最佳男配角，至於韓片《孩子轉運站》的IU失落女新人，由金惠允奪得；男新人落在無真星手上。

影帝影后候選人中，僅朴素丹、廉晶雅及朴海日等撐場。朴素丹谷胸亮相紅地氈時風騷派心；廉晶雅同樣騷肩搶鏡。其他出席藝人包括卞耀漢、林智妍、吳娜拉，邕聖祐及金惠允等，星光黯淡！