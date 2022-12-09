【Zac玩Zac食】Pinnacles夕陽醉了

唔知你會唔會記得當年張學友嘅音樂電影《我在珀斯的日子》，當中主題曲「夕陽醉了」就是在距離珀斯約2.5小時車程的世界級景點──尖峰石陣（Pinnacles）拍攝的；雖然嗰段片唔係夕陽嘅景色，但當年已經令人驚訝這大自然的奇妙之處。

今次親身嚟到珀斯，見到這個由Lumineer Adventure Tours主辦的Pinnacles黃昏野餐半日遊，二話不說便馬上報名，誓要尋回當年失去咗嘅「Pinnacles夕陽醉了」！

行程已包國家公園門票、接送同埋星空下野餐；首先在下午由專業嘅導賞員帶我哋行下附近海灘，介紹野外環境生態及野生植物的功效，接近黃昏時正式帶領我們進入Pinnacles國家公園範圍，參觀尖峰石陣，講解石陣的形成過程，及有趣故事等；然後到達最佳地點觀賞日落靚景，梗係唔少得瘋狂打卡。差唔多入黑前，導賞員會為大家準備好豐富晚餐，多種唔同嘅沙律，以及唔少得嘅Aussie BBQ腸仔，加上西澳洲紅、白靚酒，好Chill咁一邊食一邊摸住酒杯底，欣賞繁星夜空；導賞員還配備天文望遠鏡，讓大家觀看月球表面，最後在寧靜的沙漠黑夜中，以Sand Healing頌缽為大家洗滌心靈，為這個旅程劃上圓滿句號！

Profile：Zacky Sun

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