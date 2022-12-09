法證先鋒V︱糖妹拍喊戲最驚樣衰　好在有王敏奕喺隔籬

無綫劇《法證先鋒V》在昨晚（8日）一集中，有份演出其中一個單元的糖妹在劇中爆喊，自認理性的糖妹指拍攝喊戲對她來說難度最高：「我係第一次要演認罪嘅人，而喊戲對於我嚟講不嬲都有難度。因為劇情係講我老公死咗，咁我要係咁喊，不過今次我順住劇本去做時，覺得比之前嘅喊戲易咗Handle，主要希望唔好喊得太樣衰。」她繼《香港愛情故事》後與王敏奕再演好姊妹，糖妹感恩王敏奕在其拍攝喊戲時給予不少支持：「好彩拍親喊戲，我老友（敏奕）都喺正我隔籬，佢會幫我做引導。」不過，最搞笑的是身高1米49的糖妹，拍攝花絮片期間拍埋身高1米8的黃宗澤身旁時，即驚現「最強身高反差萌」場面搞笑。

而蔡潔自上周的被綁場口曝光後，劇情圍繞她的創傷後遺症發展，繼上周單靠眼神表達驚恐情緒後，蔡潔再度挑戰以眼神靠嚇，並笑指為了既恐怖又漂亮折騰了很久：「都幾搞笑，大家係咁圍埋研究點樣對眼可以擘大得恐怖啲，所以我擘咗好多次眼。」蔡潔又透露在多場情緒崩潰戲中，以商場那一場難度最高：「因為嗰幾個『人』同我關係都有啲唔同，所以對住佢哋要做出唔同程度嘅驚，加上嗰場喺商場拍，仲要有幾個鏡頭要一Shot落，又要避開其他行緊街的人，又要挑戰嚴重崩潰戲，所以好大挑戰。」