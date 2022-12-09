威到新加坡︱馬國明角逐視帝　李思捷奪最佳娛樂節目主持

無綫遊戲節目《思家大戰》於昨晚（8日）在新加坡舉行的年度盛事「2022亞洲影藝創意大獎」（Asian Academy Creative Awards 2022）中，擊敗來自多個國家及地區包括澳洲、印度、韓國、菲律賓、新加坡、台灣及泰國的對手，李思捷憑《思家大戰》榮獲「最佳娛樂節目主持」，勇奪該奬項亞洲區冠軍殊榮，成績斐然。

該節目將瘋魔全球45年的趣味民調遊戲節目《Family Feud》製作成香港版的遊戲節目《思家大戰》，對於獲獎，身為節目監製及主持的李思捷表示：「從10歲開始喺加拿大收睇《Family Feud》，估唔到追睇咗30幾年後，短短一年間可以夢想成真，成功將呢個老少咸宜嘅遊戲節目帶畀香港以至亞洲區嘅觀眾朋友。」思捷十分感謝一眾喜愛《思家》的每一位，認為節目主持對一個遊戲節目十分重要，他結合了自己多年的工作與及人生經驗，花了不少心思去構思及主持，務求將歡樂帶給大家，他又特別感激家庭與及現場觀眾，並承諾會繼續努力，希望未來可以透過TVB旗下各個平台，繼續為觀眾發放無限歡樂及正能量。

而馬國明及姚子羚分別憑《星空下的仁醫》及《鐵拳英雄》有分角逐最佳男主角及最佳女主角，兩人都有專誠到新加坡出席頒獎禮及行紅地氈。馬國明接受東網訪問表示：「抽到時間出席真係好開心，不過今次過嚟新加坡，我哋仲會做埋event，唱歌、見吓啲FANS，都有年幾冇出埠登台，依家放寬咗大家可以周圍去，做嘢之餘仲可以食吓呢度啲胡椒蟹，係開心嘅！」

另外，除了「2022亞洲影藝創意大獎」得到好成績外，無綫於「2022美國廣播協會設計大獎」分別獲得1個金獎及4個優異獎，當中《2021香港小姐競選決賽》榮獲「最佳節目製作設計組別」金獎，《刑偵日記》片頭設計、《2020 東京奧運會》形象宣傳片、《2021香港小姐We Miss Hong Kong套裝》、《盛．舞者》則分別獲得「最佳片頭設計組別」、「最佳品牌宣傳：節日／特備節目宣傳片 (超過60秒) 組別」、「最佳紀念品／特色商品組別」、「最佳節目製作設計組別」四個組別獎項中的優異獎。