古天樂收校長信感激提倡環保　劉青雲：未拍過咁純潔嘅電影

藝人古天樂、劉青雲，姜皓文今晚（9日）為電影《明日戰記》現身中環摩天輪旁舉行戶外放映會，ANSONBEAN和COLLAR成員Winka現場獻唱電影主題曲《明日之明日》炒熱氣氛。古仔透露今晚會播放一段從未曝光的片段，招呼384名來賓，飲住香檳看着1千呎大銀幕欣賞，給電影作完美謝幕，原來古仔帶來的神秘片段是另一部電影《天梯》的測試片，片中古仔身處太空艙外，被機械人偷襲的打鬥片，頗為刺激。

《明日戰記》成為香港票房首部過8千3百萬的亞洲電影，近日並在網上串流平台上架，反應不俗，古仔稱對電影取得好成績，為答謝支持，故舉行這個派對同大家分享。青雲初對小朋友入場睇戲大表驚奇，古仔亦表示在謝票時看到半數小朋友觀眾，他透露最近收到一位校長的來信，多謝他帶出愛惜地球訊息，並叫他加油。青雲表示從影以來從未試過拍過這麽純潔及正面的電影，「講環保，想像唔到咁勵志，大家睇到香港電影好奇怪，環保概念用科幻包裝係有市場，因為無乜咁嘅戲路。」古仔稱：「今次拍戲題材講戰爭、病毒和環保，寫劇本時冇，依家全部發生晒，唔好以為科幻片唔關自己事，所以咁多老師帶學生睇戲，教育下一代環保意識。」

原來古仔從未看過戶外電影，笑言：「呢度搞個演唱會都幾好。」青雲講笑叫「明日再唱」，古仔話：「明日先諗」聖誕將至，古仔每年聖誕指定動作定會陪伴家人，不過正在拍戲關係，今年聖誕可能無假放。姜皓文聖誕和新年會返檳城拍電影。青雲就透露聖誕將要出席活動，對於近日確診數字上升，他呼籲大家去派對前做定快測，若感到不適便不要赴會。不過古仔就試過去過兩個飯局，全部人事前做了快測，結果分別兩個朋友都確診。

青雲笑言：「通常我出完街食飯之後，嗰晚就唔返屋企瞓。」古仔和姜皓文都不信他所言，之後青雲補充：「不過呢兩三年只出外食飯一次。」