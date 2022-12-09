中年好聲音︱邱芷微雙重打擊打不死　重燃追夢一團火

無綫真人騷《中年好聲音》最近播出的一集中，打頭陣是100強參賽者中年紀最大的吳大強，70歲的他是處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「朱凌凌」的吳偉豪爸爸，比賽當天，吳偉豪亦有現身為爸爸打氣。吳大強獻唱英文歌《Unchained Melody》，中氣十足的他大晒震音和高音，表現亮眼，周國豐則指感受到吳大強心中有團「17歲的火」，更令他憶起亡父：「我爸爸喺我好細個就已經離開咗，好多謝你頭先嘅2分幾鐘，令我有番同爸爸嘅回憶。」

另一參賽者是《愛．回家之開心速遞》的「賈名媛」邱芷微，她希望透過比賽重燃追夢的火，患有類風濕關節炎的邱芷微除了要承受隨時有機會全身郁唔到的擔憂外，同時還要承受男友患癌打擊，她接受製作組訪問時坦言得悉噩耗時晴天霹靂：「嗰時仲係傾到去結婚，點知大家都一齊有病，感覺係點解係我同佢發生啲咁嘅事，好戲劇性又好真實嘅感覺。」

這集中還有兩位實力超強參賽者，分別是1994年新秀亞軍丁文俊和1988年新秀亞軍何國星，49歲的丁文俊獻唱林子祥的《幾段情歌》，充滿感情的演繹獲評審大讚，周國豐則指聽到起雞皮：「有啲歌年輕聽時係愛情，中年聽時係人生，丁文俊版本係感受到人生，好正。」而55歲的何國星則深情演繹《夏日傾情》。