蔡卓妍打麻雀獨愛關智斌唔預男友：佢屋企開麻雀館只打廣東牌

藝人蔡卓妍(阿Sa)與老友關智斌(Kenny)現身服裝品牌發布會，同聲指雖久未在港同場亮相，但卻於上海時經常見面，Kenny更透露因與阿Sa住同一幢大廈，故不時到對方屋企「黐餐」，笑言感覺似像青年宿舍。

談到於內地的休閒活動，二人爆料表示會麻雀耍樂聯誼，Kenny說：「我哋都係牌品好、人品好，唔係點坐埋一枱呢！」阿Sa則詐嬌說：「佢哋打得好大，我打慣台灣牌好細，但佢哋又唔肯，如果唔同佢哋打會周圍唱我，依家我遷就佢哋囉！不過大家都係志在玩，塘水滾塘魚居多。（唔會唔打牌傷感情？）又唔會嘅。」Kenny聞言即反擊說：「我當然有情緒啦！成日輸錢畀佢，佢每次都贏錢梗係開心冇情緒，佢又好運，又有技術。」

阿Sa被問到可會與男友石恆聰打麻雀？她表示：「佢屋企開麻雀館，但只係打廣東牌，所以唔會一齊玩，其實阿嬌（鍾欣潼)打牌打得最大，容祖兒因為冇耐性，所以唔鍾意打麻雀（三缺一點算？）會叫司機同助手一齊打。」談到同公司的張敬軒開騷在即，問到作為好友的Kenny可會做嘉賓？他笑指尚未沒收到對方邀請，但屆時會與同事們一起捧場，阿Sa則要返內地工作無緣觀賞，但農曆年則可回港度歲。

對於二人有份演出的新劇《女法醫JD》即將於內地播出，阿Sa指難忘與陶大宇演父女，被對方的演出震撼，甫開口講對白便令她自然流眼淚。此外，提到張致恒近日再傳離婚，阿Sa與Kenny不諱言較少留此其新聞，阿Sa更說：「希望所有人都好，最重要係小朋友，始終朋友一場，生生性性啦！」Kenny也表示同意，重點是照顧好小朋友。

同場，歌手鄭欣宜對於明年3月舉行演唱會表現興奮，透露連日來與公司開會商議個唱事宜，預告今次製作將不惜工本，務求令觀眾享受最好的視聽效果，談到相隔9個月再踏紅館，欣宜以黐線來形容：「公司本來話可以開Part 2，但我覺得形式一模一樣，我梗係唔制。上次個騷因為疫情關係有好多限制，依家就放鬆咗，有空間可以發揮。（布咩新挑戰？）都係四面台，但會高級啲！（跳舞再跳勁啲？）唔使特別癲先至夠好，我不嬲上台都睇大家反應，愈大反應我愈投入愈癲，所以到時睇大家反應啦！」

問到可會邀請「老公」Anson Lo擔任嘉賓？欣宜自言有很多老公：「佢哋可以錫我多啲，我唔嫌多（有冇睇佢套新劇？）未，網上好多片段好搞笑，我都好想睇，之後可以隨時睇返喂（唔掛住「老公」咩？ ）咁有冇問吓我啲老公有冇掛住我先（想唔想同佢拍番套劇？ ）有好嘅劇本同埋角色都可以（做佢老婆？ ）咁易俾你哋估到就唔好玩啦，可能我做老闆娘，佢係我嘅員工（咁咪冇感情線？）冇所謂，最緊要開心、新鮮同特別。」