日本寫真界有兩位巨乳牌后，佢哋就係岡田紗佳同高宮麻里。（互聯網）

唔少日本人都鍾意打麻雀，更加有麻雀聯賽召集各界職業打雀高手決戰四方城，而喺寫真界亦有兩位巨乳牌后，佢哋就係岡田紗佳同高宮麻里，今日兩人就嚟個強強對決，睇吓邊個先至係「打雀高高手」！

E奶混血兒

今年28歲嘅岡田紗佳係中日混血兒，父親係日本人，母親則係中國人，大學畢業之前已經做模特兒，憑住標致面孔以及5呎7吋嘅高挑身材，而獲得寫真界垂青，2015年推出首隻寫真DVD作品，將胸前一對飽滿E奶展露無遺，成功吸引到寫真迷嘅支持。

除咗拍寫真，2016年佢正式進軍雀壇，以職業打雀選手身份征戰四方城。至於點解佢嘅打雀技術咁叻呢？原來佢細個時曾經去咗上海跟外婆居住一段日子，期間除咗學習普通話同上海話之外，更因為外婆經營麻雀館，所以仲學識埋打麻雀，之後佢對打牌愈來愈有興趣，亦愈打愈精，就係甘，成為咗女雀士。最近佢又取得佳績，就係喺「M聯賽特別賽」當中贏得最終勝利，捧走獎盃喇！

岡田紗佳

年齡：28歲

身高：5呎7吋

三圍：34E-23-34

猛擊公主

所謂好佬怕爛佬，爛佬就怕潑婦，潑辣嘅女人真係人人都怕，不過身材辣度十足嘅美女就係男人都鍾意，就好似高宮麻里咁。雖然佢今年已經34歲，但係輕熟嘅姊系氣質夠晒吸引，而且仲散發出幾分高雅貴氣。身材就矮咗少少，但係上圍對G奶絕對唔嘢小，而且質感天然，加埋一身白嫩肌膚就得更為吸睛！

佢開職業打雀選手之後，就被所屬團隊選中去做聯賽嘅比堅尼代言人，其水着照一曝光，就令人驚覺佢原來如此大波，隨後就順勢投身寫真界，以寫真女優作為副業。講番佢嘅打雀生涯，有「猛擊公主」以及「淑女狂戰士」之稱，點解有個咁猛嘅稱號呢？原因係佢打牌嘅章法狠辣唔會守牌，好多人都估唔到麻里咁斯文，但係打牌嘅時候咁搶攻。

高宮麻里

年齡：34歲

身高：5呎1吋

三圍：35G-24-33

第1回合

鬥戰績

岡田紗佳成為女雀士之後，參加過好多麻雀錦標賽，亦成功奪得第一名；至於高宮麻里嘅戰績亦不遑多讓，佢喺麻雀聯賽嘅排名同紗佳相若。

第2回合

鬥身材

高宮麻里肌膚又白又滑，而且對G奶仲軟彈適中，身材相當火辣。而岡田紗佳嘅身材亦唔弱，一來夠高挑，二來亦夠大波，加上模特兒出身，論身材真係贏晒！

第3回合

鬥寫真

岡田紗佳又高挑又好波，拍寫真相當好睇，不過高宮麻里喺寫真演出方面露出度更高，而且識得賣弄騷味，相比之下作品更為吸引。

鍾意麻里多啲

岡田紗佳高挑好波，吸引力相當高，不過就略嫌佢帶點病態柔弱氣質，而高宮麻里擁有一對G奶，上圍更加豐滿吸引，而且氣質成熟得嚟帶陽光氣息，所以兩者比較之下，小弟會鍾意高宮麻里多啲。