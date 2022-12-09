台灣組合五堅情攻陷香港　簽名證炒價高達6倍

台灣組合五堅情成員陳零九（Nine Chen）、邱鋒澤（Feng Ze）、黃偉晉（Wayne）、賴晏駒（Lai）及婁峻碩（Shou）於今（9日）於觀塘apm舉行《五堅情Moon Landing月面著陸香港簽唱會》，與一聚堅果（粉絲暱稱）見面，並宣布將於明年3月4日舉行演唱會，為堅果帶來最驚喜的聖誕禮物。

今日舉行之簽名會，300個簽名證只在短短30分鐘便已換完，炒價更一度高達6倍！不少堅果為一睹偶像風采，更一早於凌晨開始排隊，活動開始時更有過千堅果撐場，逼爆商場！

這次是五堅情首次以團體的身份訪港，他們都分別分享了對香港的印象。Wayne表示：「香港的食物都很好吃，但來到以後還未吃到。我在台灣都很愛吃香港的食物呢！因為明天就要走了，所以3月來港開唱的時候要好好安排時間，很想吃冰火菠蘿油，還有公仔麵！」Shou說：「從小就看港片，特別喜歡鄭伊健每一部電影，之前跟他合作，人超好，還跟我一起打電動，希望有機會可以在香港演戲。」Feng Ze先以廣東話說道：「香港女仔好靚女！」然後他續說：「他們都很溫柔、很孝順，感覺上大家都很體貼，很Nice。」

Nine Chen說：「其實10年前來過香港，但印象都有點舊了，希望大家可以告訴我有甚麼地方可以去玩，3月的時候來玩。」Lai則高呼：「這是我第一次來香港，但時間太短很可惜，因為我很想體驗香港夜生活，希望大家可以IG告訴我有甚麼好玩的，下一次我一定要醉倒在路邊，然後將我撿回家。」 Lai更即時向主持請教如何向對方加Line以及請對方打給自己，場面搞笑。

之後五堅情首度在香港公開獻唱，他們演繹《Be A Liar》時，堅果們已興奮和唱，五子見台下的反應熱烈，隨即即興每人清唱幾句，Lai更一騷舞技，將現場氣氛推至頂點！