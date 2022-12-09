派對上有好多波？大家咪心邪！講緊嘅係吹氣嗰種波，即係氣球，愈多愈有派對氣氛，不過對於男士嚟講，梗係唔及派對上班性感索女心口掛住一對大波波咁吸引啦，只係要玩得守規矩，眼看手勿動，最多都係數吓波波同吹吓波咁囉！

勝在大堆頭

男人嘅快樂有時真係好簡單，一個氣球都可以玩一餐，只係同樣玩法落喺呢套由Adam & Eve製作嘅《Time to Play》中，卻變成四仔故事。全片搵嚟超過30名男女脫星演出，不過大家咪以為佢哋會輪流開波，實情係有份曳曳嘅脫星只得幾位，佢哋憑住出眾身材及賣力演出，加埋無厘頭嘅一場打氣球比賽，搞笑得嚟又極具官能刺激。

投懷送抱

大家見到氣球時，會唔會有揸爆佢嘅衝動呢？由Inserted推出嘅《Inserted #4》就係以揸爆波為主題，搵嚟Octavia Red、Laney Grey、Harley King及Zerella Skies等四位青春脫星演出，故事講一班後生仔女互相暗戀，為打破最後一道防線，有人竟諗到揸爆波嚇女呢招，等對方自動投懷送抱嘅老土橋。問題係竟然得咗，果然係四仔嘅劇情呀！

吹到身痕

由Digital Sin出品嘅《A Young Girl's Desires #9》，搵嚟Lily Larimar、Chloe Temple、Ramon Nomar等索女脫星演出，故事講男主角喺屋企搞派對，搵嚟班索女幫手布置同吹氣球，而班女落力係咁吹，男主角見到佢哋吹波個樣咁誘人，下半身突然身痕，跟住咪喺派對前先嚟場友誼波囉！