周美鳳弄失女兒愛犬　蔡欣熹心焦12小時群星搜救

由選美入行的周美鳳，早前把女兒蔡欣熹（Florence）的愛犬弄失了，幸獲黎諾懿、周汶錡、陳敏之和陳貝兒等齊出甫尋犬，愛犬終12小時成功尋回，Florence對愛犬當晚遇上愛心伯伯帶回家照顧，沒有淪為流浪犬，感動香港充滿人情味。

Florence的愛犬名叫「Fidji、飛仔」，一歲三個月大，屬意大利靈緹犬（Italian Greyhound），屬小型獵犬，跑得很快，故一旦迷路隨時一去無蹤，那次走失是因為媽咪帶牠到黃竹坑的工作室，忘記關後門，牠便跑了出街，Florence說：「我喺屋企衝過嚟搵狗，喺黃竹坑附近搵到凌晨3點幾，走勻海洋公園、香港仔海旁，印咗好多Poster周圍貼，原來有位伯伯喺公園發現飛仔，帶返屋企，第二朝5、6點，有兩個女仔見過貼文，發現飛仔同阿伯喺公園晨運，於是通知我哋。」她特別感謝幫忙過尋犬的朋友：「周汶錡好好笑，因為我哋尋犬酬勞由1萬加到3萬，佢唔知照甫咗1萬，驚畀人誤會佢落格。」

安排節育 預防癌症

待驚魂甫定，她立即購買寵物追蹤器，以防再走失，也為了愛犬健康着想，會盡快替牠安排做節育手術，因牠天生有睾丸隱藏的缺陷，會較容易患癌。作為藝術專家的Florence，之所以對意大利靈緹犬一見鍾情，乃受法國時裝設計師好友影響，因好友飼養這種狗，Florence一見驚為天人，覺得好漂亮、好優雅，便開始閱讀相關的專書，她說：「有本書講凡養呢種狗嘅人，會有少少藝術天分，飛仔唔係最靚，佢耳仔唔合比賽犬資格，不過我唔係要去比賽，資格都只係人定。」此外，飛仔還有「語言」技能，每次跟Florence玩都像在說話，十分有趣。