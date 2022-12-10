【是日通勝】

農曆十一月十七

壬寅年 壬子月 丁酉日

吉時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：祭祀、沐浴、捕捉

忌：理髮、成服、開倉

幸運方向：坐南向北

幸運數字：15、24、38、43

幸運顏色：灰、藍

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：愛情運稍遜，選擇拍拖對象須留意其人品。

金牛座：幸運指數排第一，生活沒煩惱，心情靚到極。

雙子座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

巨蟹座：麻煩事一波未平一波又起，讓你難以招架。

獅子座：好人有好報，只要有一顆善心，好事自然來！

處女座：只要抱持一顆謙卑的心，生活將可漸入佳境。

天秤座：幸福要靠自己爭取，過於被動難獲愛神眷顧。

天蠍座：害人之心不可有，否則幸運之神會掉頭走。

人馬座：過得自己過得人，待人接物要做到問心無愧。

山羊座：感情運欠佳，不糾正生活惡習，難扭轉頽勢。

水瓶座：盡快把負面想法拋諸腦後，生活才不會變糟。

雙魚座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）蛇 人緣旺

（跌）兔 易犯錯

鼠：事業運平平，保持樂觀，有力化危為機。

牛：精力旺盛，行事效率高，得着比預期多。

虎：精神萎靡，做事提不起勁，破財機會大。

兔：是日沖煞，運勢低迷，謀事要步步為營。

龍：春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

蛇：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

馬：爛桃花出現，曖昧行為易惹來一身蟻。

羊：趁周末好好休息，可大大紓緩身心壓力。

猴：單身者要帶眼識人，以免被爛桃花所傷。

雞：情緒大起大落，宜保持平靜，避免傷身。

狗：與人相處易發生誤會，退一步海闊天空。

豬：幹勁十足，處變不驚，做起事來快靚正。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

雙子座2023年整體運程

新一年將會是要好好整頓個人內在與外在的整合性，一直受海王星影響的雙子座，對未來容易迷失方向，又或者是完全相反，對未來充滿美好的憧憬，到3月的時候要面對現實的考驗了，尤其在工作範疇上，不得再逃避問題，要踏踏實實的看清楚前路該要怎樣走，轉工轉行都未必是解決方法，或者實力要打得穩才是王道。有要落地生根的感覺，現實世界期望你變得認真及努力一點，但很多事情並不是想像中輕鬆，要實際地做，才會知道怎樣去做。

上半年人緣頗不錯，爭取機會認識不同類型的新朋友，說不定當中有能助你一臂之力的人。留意4月的新月，屆時要做任何重要決定或開始甚麼新的計劃，都要做多點事前的準備功課，更要避免對自己的能力有過高的期望，計算錯誤。

愛情運亦一般，除了有朋友運之外，姻緣運就麻麻，單身的雙子座今年並不是脫單的好時機。而已有對象的你，要維繫感情亦需要付出努力，就算是親密的關係，對方的付出也不是理所當然。盡量將焦點放到個人的工作實力上，可能你會在意別人怎樣去看你，多於跟其他人的相處關係，謹記今年不能夠再糊里糊塗的過日子，有好的生活態度，才能夠活出開心的人生。