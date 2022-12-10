集體回憶　「鹹濕先生」意大利男星蘭度布山卡病危入院

曾於六、七十年代走紅的意大利色情喜劇巨星蘭度布山卡（Lando Buzzanca）近日被傳病危，現年87歲的他被指情況嚴重！

他的主診醫生受訪時形容蘭度的情況：「他目前處於一個可怕的狀態，嚴重營養不良，他是一個身高 1.87米，但體重僅得40公斤。雖然他已筋疲力盡但神智異常清醒。」不過醫生就否認傳聞指他患有老年癡呆症，只是失語和身體狀況不佳。醫生表示蘭度自本月初一直在羅馬一醫院接受治療，並透露之前蘭度曾在老人院意外跌傷額頭。

蘭度於60年代從影，曾主演過多部性喜劇，包括《春上春》（Viking Who Became a Bigamist）、《滿城春》（Women's Confession）、《吾妻正斗》（The Naked Cello）以及72年的《夜夜念奴嬌》（My Darling Slave）等。其中66年他在電影《冒牌金剛顯神通》（James Tont Operation D.U.E.）化身「鹹版占士邦」。那些電影當年也在港上映過並大受歡迎，蘭度更因此而被港迷封為「鹹濕先生」。

許冠傑經典情歌靈感來自鹹片？

對於一眾Canto-Pop樂迷來說，許冠傑80年代的名曲《夜夜念奴嬌》絕對是耳熟能詳，阿Sam曾在音樂特輯《人生多麼好》中亦不諱言該歌曲的靈感正是來自蘭度布山卡70年代主演的同名色情喜劇。

但其實《夜夜念奴嬌》這個歌名並非原創，片名靈感其實是來自北宋時期詩人蘇軾的名詩《念奴嬌》。而50年代，何非凡與「大碧姐」鄧碧雲領導的「喜臨門」劇團亦曾演出過名為《夜夜念奴嬌》的粵劇，後來唐滌生亦將之改編拍成粵語片。故相信當年《夜》的香港電影發行公司改片名時的靈感正是來自該粵劇！