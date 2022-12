台灣天王周杰倫的太太昆凌雖然已是3個寶貝的母親,但她的外貌及身材都相當吸睛,今年5月誕下第3胎的她,已火速收身及復工,參加不同的活動。昨日(8日),她出席品牌活動,事後更跟同場的藝人好友齊齊茶敍,昆凌於社交平台PO出合照,更留言:「溫馨的晚餐聚會,Finally got a chance to sit dowm together and chit chat!(終於有機會坐低傾偈)」而合照中的人包括藝人周興哲、桂綸鎂、陳柏霖、楊乃文等,揸機影相的更是許瑋甯,星光熠熠。

由於合照中,本身昆凌已經是人生勝利組,其餘的人分別於電影、戲劇及歌唱界都是有成就,故此PO一出,不消一會已吸引5萬多人點like,網民更是紛紛驚嘆「這組合也太強大!」、「這陣容太扯了」,甚至還有人笑說:「這陣容夢幻到臉都像P的」。