東方日報C1：莎蓮迪安患「僵硬人症」　無法唱歌巡唱煞停

憑一曲《My Heart Will Go On》譽滿全球的殿堂級天后莎蓮迪安（Celine Dion），昨日透過短片宣布患上機率只有百萬分之一的罕見神經系統疾病「僵硬人症候群」（Stiff Person Syndrome），導致唱歌及走路困難，要押後或取消明年的巡唱。熱愛唱歌的她強調日夜努力對抗病魔，為的是為廣大樂迷獻聲，無奈治療路上舉步維艱。突如其來的難治之症，為入行40年的莎蓮生命添變數，輝煌「聲」途隨時畫下休止符！

54歲加拿大天后莎蓮迪安（Celine Dion），1997年主唱荷里活經典電影《鐵達尼號》（Titanic）的主題曲《My Heart Will Go On》，唱出事業巔峰，載譽國際，惟近年健康狀況備受關注。有傳她因掛念2016年病逝的亡夫René Angélil，體重暴跌至只有95磅，去年11月，她宣布受持續性肌肉痙攣困擾，押後美國拉斯維加斯駐場騷；今年1月，她以健康問題為由取消北美巡唱，4月再以同一原因將歐洲巡唱押後至明年。直至昨日，她於社交網上載最新短片，宣布患上罕見神經系統疾病「僵硬人症候群」（Stiff Person Syndrome），暫時未能重返舞台，消息震驚全球！

百萬分之一患病率

片中一身黑衣、神情無奈的莎蓮，宣布患上難治之症時情緒起伏，不時深呼吸，更一度熱淚盈眶，她說：「我很掛念你們，很想回到台上親自向你們說話。你們都知道我一直都很坦蕩蕩，之前我未準備好交代事情，但現在已經準備好。我長時間受健康問題困擾，對我來說，面對這些挑戰與交代所有我經歷的事情，是很艱難的。最近我被診斷患上一個非常罕見的神經系統疾病，叫僵硬人症候群，每100萬人之中約有一人患上。」此病正是她一直受痙攣困擾的原因：「很不幸地，痙攣情況影響我日常生活的每一環，有時令我難以走路，更無法像以前般運用聲帶唱歌。我今日很沉痛地宣布，我無法於明年2月重新開始歐洲巡迴演唱會。」

接受運動醫學治療

莎蓮表示抗病路上，一直有優秀的醫生團隊幫助，3名兒子也給予支持，她愈說愈眼泛淚光，強調已盡力抗病，無奈不如人意：「我每天接受運動醫學治療師的治療，重新建立力量與表演的能力，但我承認，過程很困難。唱歌是我的一切，這是我一生人所做的事，亦是我最熱愛的事。我很掛念你們，很掛念回到台上，看到你們，為你們表演。我開騷永遠付出100%，但我的狀態使我無法為你們這樣做，如果要與大家再次見面，我現在只能專注在健康上，而我抱持希望，我正走在康復的道路上，這是我的焦點，我正做盡一切去療養。」

根據官方網站最新消息，莎蓮原定明年舉行的17場春季巡唱全部押後至2024年，8場夏季巡唱則全部取消，至於8月至10月在法國及比利時舉行的7場巡唱暫時不變。莎蓮宣布患病的英語及法語短片迅即引起關注，美國歌手Gwen Stefani留言：「我們愛你呀莎蓮！」加拿大歌手Bryan Adams則祝福：「送上我所有的關愛。」而患有多發性硬化症的莎瑪貝里雅（Selma Blair）也送上慰問。

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