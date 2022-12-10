SmarTone 推本地儲值咭用戶限時轉台優惠　享額外$240 儲值額月費回贈

【營業資訊】電話儲值咭實名制已正式生效，現時正在使用的電話儲值咭必須於明年2 月23 日前向所屬電訊商完成實名登記。SmarTone 特別為本地儲值咭用戶推出限時轉台優惠，直接上台不但有專員協助登記，於12 月31 日或之前成功轉台，更可享額外$240 儲值額月費回贈。

於優惠期內，儲值咭用戶轉用SmarTone 本地儲值咭用戶轉台優惠月費計劃，可享無限本地數據及通話分鐘，豁免每月$18 的行政費，更毋須另外登記任何資料。計及$240 儲值額回贈，平均優惠月費$68 即可享8GB 42Mbps 4.5G 本地數據及其後128kbps 任用本地數據。平均優惠月費$110 可享16GB 42Mbps 4.5G 本地數據及其後無限本地數據(FUP)任用，再加送$100 超市現金券。

新上台的SmarTone 客戶現只須於SmarTone CARE 應用程式綁定The Point 綜合會員計劃賬戶，所有SmarTone 的合資格消費均可自動賺取The Point 積分，每$2 即可賺取1 The Point 積分。由即日起至12 月31 日優惠期內，選用指定月費計劃或增值服務更可分享額外3 億 The Point 積分。The Point 積分可於新鴻基地產旗下25 個指定商場轉換為Point Dollar 作現金消費，亦可兌換餐飲或免費泊車等禮遇。