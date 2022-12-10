假日放電多選擇 有得玩最開心

周末來了，相信不少家長都會擔心孩子的「電量」問題，至於小倆口子趁假期當然亦想出去玩，小記推介以下兩個期間限定活動，應該家長及情侶們都會滿意。

【充氣城堡嘉年華】

人氣來襲，新加坡最大型兒童室內遊樂場Kiztopia旗下主打戶外活動的Jumptopia，由即日至2023年1月31日於香港主辦首個以Kiztopia 8大原創卡通角色為主題的戶外充氣城堡嘉年華「Jumptopia Holiday Village 度假樂園」，其佔地12,000平方呎，齊集5座巨型充氣城堡，糅合充氣彈床、極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等各種遊戲元素，多方面訓練孩子肌肉發展及手腳協調能力，其中包括高達4.5米高的巨型充氣滑梯，及以海王星為主題的吸睛波波池等等。

另有「Kiztopia Friends Arena 遊戲競技場」，兩者加乘讓孩子盡情放電。心動不如行動？現時於香港官網和特定網上平台預訂單次入場或全日通行證2款門票，更備有親子同行（1大1小）及家庭套票（2大1小）兩款選擇，盡情享受親子樂。

【單車遊玩樂園】

作為單車愛好者，絕不能錯過於12月期間，於景林商場首辦的「景林單車祭」，此次活動將會舉辦一系列特備單車主題活動，包括單車騎行尋寶活動、單車主題市集、單車電競E-ride挑戰等等，給大家一個滿Fun運動之選。

此外，商場亦備有連串精彩優惠放送，包括運動x教育商戶聯乘優惠多重賞，以及騎車購物日日賞，讓大家玩到盡之餘，還可以賺埋獎賞。