曾想放棄歌手夢　譚嘉儀台上爆喊周圍寄Demo

歌手譚嘉儀（Kayee）昨晚（9日）假旺角麥花臣場館舉行個人處女騷《Eyes On Me》，大批圈中好友包括湯洛雯、鄭俊弘、關心妍及周志文等亦有捧場，另外馮允謙、薛家燕及胡鴻鈞等亦有拍片為Kayee打氣。

一身牛仔吊帶背心打扮的Kayee，接連跳唱出《Eyes on me》、《加大力度》及《信者得愛》為演唱會揭開序幕，她本想以《降魔的》中莉莉的語氣說話，但即被觀眾制止，場面搞笑。及後她於台上自稱曾因有感沒甚發展，便嘗試將Demo交到唱片公司，可惜經多番努力卻仍未有反應，更坦言曾想過放棄唱歌，接着她便自彈自唱一曲《Lonely》來表達出當時的心情。去到演唱會中段，她眼濕濕地指於過去11年間，家人從未給予任何壓力，指每當她出騷時，媽媽總是會拿燈牌到場支持，笑言媽媽拿燈牌技巧已達爐火純青，又指每次家庭聚會就是她最放鬆的時間：「雖然爸爸已經上咗天家，但希望佢今日見到我有個人演唱會，希望佢好Proud of我。」之後她便唱出與哥哥共同創作、送給姊姊結婚的歌曲《印記》，台下的姨甥女亦送上鮮花，更大叫「I Love You」。演唱會原先邀請了冼靖峰及連詩雅擔任嘉賓，可惜前者因染疫後仍需隔離而未能出席，至於連詩雅則與Kayee合唱一曲《漂流教室》。

騷後她高興表示終於完成人生首個演唱會，直言未夠喉希望下年能再開：「有機會有場地可以同粉絲見面，喺邊度開都冇乜所謂。」提到她在台上爆喊一幕，她解釋因很少機會好好感謝家人，而曾為今次演唱會減掉8-10公斤的她，現時最想做的就是放肆地吃美食。