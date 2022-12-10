冬遊前預習　室內滑雪場惡補技巧

隨着防疫政策鬆綁，不少港人把握機會外遊，更把滑雪列為食買以外的主要行程。如果你是新手，縱然是老手都已相隔兩三年沒滑過雪，技巧難免生疏。出發前不如先到本地室內滑雪場練習熱吓身，反正室內場不受天氣影響，任何時候去練都得，加上設有專業設備和教練指導，不論新手或高手，要隨時學習或「補鐘」改進技巧都話咁易！

「金針菇」旱雪氈

學滑雪，最重要是有個像真度高的滑雪場。今年4月於大角咀開幕的Urban Terrain，設置了大型的旱雪模擬滑雪機。創辦人Gary指滑雪機鋪上造型很似金針菇的旱雪氈，而且有2種不同高度模擬雪地場景，較一般的地氈仿真雪度更高。滑雪機會噴水以增加潤滑度和發揮緩衝作用，速度可由3.5公里調校至35公里。學員練習時，可透過機前設置的鏡子，觀察自己的動作姿勢是否正確，然後作出改善。所以這部滑雪機，不但適合初學者，也可用作高手進階技術訓練。

學流暢滑行

滑雪教練Pansy指場內有完善的滑雪和保護裝備，小至5歲都能開始學習。其中近年大受年輕人喜愛的單板（Snowboard）課程，內容多元化，由最基本的穿鞋上板、控制速度和平衡、學習標準的Heel Side和Toe Side向前動作、利用板刃控制向左或向右滑行，到完成C形和S形轉彎等都一一涵蓋。當新手學懂如何暢順滑行後，便可以進階至下一個級別練習不同的跳躍動作。

至於雙板（Ski），Pansy表示最難學是平衡。她指出新手最常見的錯誤，是滑行時經常不自覺地打開雙腿，以致失去平衡。對此Gary有以下提點：「雙腳最好保持『Pizza』角度，即有點似切件的薄餅，待熟練後雙腳保持平衡，向前滑行便成。」初學者不妨試試，看看平衡力有否改善！

高階玩花式

除了滑雪機，場內還有特別為高階人士而設的旱雪Jibbing道具，旱雪氈上放有箱形或鐵杆形的道具，學員可以在道具上做出不同的滑行或跳躍動作；例如初級的「50/50」便要先從雪道跳起，再於箱形道具上單板直向前方滑行，而Backside Boardslide動作，就需要在箱形道具上單板橫向前方滑行。成功掌握以上初級動作後，便可挑戰板頭平衡Nose Press或板尾平衡Tail Press等中級動作，甚至一試需要空中轉動的高級動作Frontside 180 in，大展身手！

必學跌倒後再企起

滑雪跌倒經常發生，最緊要識靈活爬起身。教練指出當整個人跌坐在雪地上、臀部貼近板邊時，記住一隻手向前放，另一隻手向後用力撐起自己，讓腳踭固定重心，便能輕易站起來。

安全穿板好重要

除了保護裝備要充足，也要格外留意滑雪鞋和滑雪板的連接。當滑雪鞋套進單板後，記得先拉緊向腳踭的扣，直至聽到「卡」一聲，再拉動鎖把鎖緊，之後再用同一方法拉緊靠腳趾的扣。若是玩雙板，只要將鞋頭插入板的接駁位，扣緊便可。

同場加映：室內滑雪場 彼彼皆是

本地室內滑雪玩場又點止一間？以下兩間就相當就腳，又設備齊全，滿足到不同程度的雪友需求。

模擬滑雪機：位於炮台山的Slope Infinity設有2部模擬滑雪機，以地氈模擬雪地，大型模擬滑雪機有固定速度和斜度，適合初學者使用。小型模擬滑雪機可調節速度和斜度，按學員的資質或經驗調整，初學者或富有技術水平的人士也可使用，再加上周邊有大型鏡子，要觀察自己的動作也很容易。

VR虛擬技術：雖然香港沒有落雪，但都可以有雪境陪你練習。位於黃竹坑的Ski Tech採用美國奧運滑雪隊認可的SkyTech VR虛擬技術。專為初學者、中級和單板滑雪者預備的小型模擬器，是專用來學習迴轉技巧。大型模擬器則針對高級滑雪者和滑雪賽車手，提供更大重力的模擬滑雪體驗。模擬滑雪機上有多個感測器，可探測學員的滑雪姿勢。在訓練時，會結合VR虛擬技術及帶氧運動，改善身體平衡和協調性。學員可因應喜好選擇全景螢幕雪道，或與世界各地滑雪好手進行虛擬比賽，令學習投入度更高。學齡方面，7歲以上已可參加雙板滑雪課程，單板則適合10歲以上小朋友參加。