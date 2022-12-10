坊間除不時開設新的日本料理，很多日式餐廳也經常推陳出新，來到冬季，當然有多款不同的創作菜式，更有餐廳選用頂級的日本食材打造美味料理，大家記得留肚大擦一餐。

特選壽司盛合

香港人對壽司的熱愛毋庸置疑，高級或親民價都有捧場客。 梅丘壽司美登利總本店近日推出全新的望月板前特選壽司盛合，當中包括大呑拿魚腩、呑拿魚赤身、油甘魚、三文魚、帯子、鰈魚裙邊和大赤海老壽司，香葱吞拿魚腩軍艦 、蟹肉蟹膏軍艦、雜錦魚生手卷和雜錦魚生杯，更配有茶碗蒸、迷你沙律和味噌湯，必定飽肚。 同時間，餐廳亦推出限定當造的白子軍艦和柚子醋漬白子，配清酒來吃最是滋味。

冬日海鮮

來到冬天，海鮮肥美，九龍城高級日本料理三和敘選用時令海鮮入饌，由現時2023年2月28日打造冬日創意嘗味餐單。頭盤有松葉蟹肉水雲醋伴新鮮鮭魚子，微酸開胃。壽司有備長炭炙燒寒鰤魚、醬油淺漬熟成本鮪中腹及北海道牡丹海老配馬糞海膽，緊接就是暖胃的北海道毛蟹花膠羹，主菜有炭燒活龍蝦伴龍蝦汁，5成熟的澳洲龍蝦配紅酒龍蝦汁，再配有機白菌片，鮮香彈牙。松葉蟹肉天使麵配蟹濃湯，每一口都是鮮味。其他還有鐵板松茸瀨尿蝦伴鮟鱇魚肝醬、日本熊本牛柳,，最後以日本年糕伴紅豆湯‧薑汁雪糕作結。餐廳於平安夜、聖誕節、除夕及元旦當晚推出優惠，客人惠顧指定價錢，可獲贈指定清酒乙瓶。因應4周年，在這個12月，惠顧2客指定晚市套餐，可獲贈海膽白蝦杯乙客（每枱最多2客）。

昭和體驗

本地部分日式餐廳，在裝潢上走懷舊路線，好像中環的日式居酒屋SHIO塩，就以昭和時代風格設計，選用老船木作地板和部分樑柱，別具風味。在這個冬日，就有選用本地新鮮三黃雞熬煮24小時成雞白湯，用來做烏冬、雜炊或鍋物最鮮味暖胃。香口的櫻花蝦炸豆腐及惹味的七味蒜雞腳筋，佐酒一流。冬日限定的北海道鱈魚白子，客人可選刺身或天婦羅。暖胃的菜式有魚湯五目雜炊、牛腸鍋、清酒煮蜆和鱲魚湯鍋等，最後來一口紅豆年糕湯，最是滿足。

和洋料理

除了傳統和食，日本也流行混入西方元素的和洋料理。尖東和洋風餐廳SP Senses推出全新秋冬和洋風「茶食配」餐單，和風定食的主菜可揀和風汁燒挪威三文魚柳、美國牛小排伴自家製烏龍茶鹽、西京燒加拿大銀鱈魚日本帶子、鹽燒西班牙橡果豚扒、味噌烤無激素雞扒伴鹽燒菇或日本茄子田樂燒，配燒飯糰、味噌湯及和菓子，別具風味。茶泡飯有和風汁燒澳洲安格斯牛肉日本櫻花蝦伴日本煎茶泡飯、日本梅子味噌無激素雞扒伴日本烏龍茶泡飯及栗子杞子雜菌日本腐皮伴日本抹茶玄米茶泡飯3款。丼飯有和風汁燒挪威三文魚伴挪威煙三文魚日本溏心蛋、秘製 2 小時慢煮西班牙橡果豚腩伴洛神花紅酒汁、和風鰻魚牛油果日本滑蛋丼和香蒜茄子澳洲安格斯牛肉丼等選擇。和風意粉有富創意木魚味噌海鮮冬蔭功扁意粉、牛油果洋薏米番茄薑黃希臘乳酪扁意粉或西班牙橡果豚肉番茄柚子羅勒松子醬扁意粉等，另外還有鹹味和甜味的窩夫或班戟，吃時配餐廳自家調製的手工茗茶，風味更佳。

親民之選

日本廚師發辦，動輒可能過千，幸好本地仍有些親民之選。深水埗日本料理餐廳熊手料理主打親民價廚師發辦和居酒屋料理，近日餐廳推出3款全新廚師發辦餐目，當中包括前菜、刺身、燒物、一品料理、壽司、湯物和甜點。刺身有伊豆半島地金目鯛、海道帆立貝、赤貝或深海池魚等，另外還有拖羅蓉海膽手卷和磯煮鮑魚，前者鮮味滿分，後者加日本京都大根烹煮，鮮味又美味。最重要是每人不過數百港元起，性價比高。