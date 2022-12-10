羅子溢激減近20磅　想囡囡大個學張曦雯去選美

藝人羅子溢與張曦雯（Kelly）今日現身代言的美容中心發布會，子溢在廣告中大騷6舊腹肌，Kelly則騷美腿。子溢透露為拍廣告激減近20磅：「我之前成個叔叔咁，依家有廣告代言，所以的起心肝搞好啲。拍廣告之前幾日冇食嘢，只係飲水，我覺得自己好似去參加健美比賽一樣。」Kelly透露為拍廣告也有在飲食上節制：「我節制咗3、4日，唔食鹽、少食澱粉質，同狂飲水，客戶準備好多恰菜同恰雞胸畀我哋食。」問到他們覺得有甚麼地方需要改善？子溢笑言是身高：「廣告中我高過Kelly半個頭，因為有蘋果箱畀我企，對男士嚟講有少少尷尬，冇辦法，佢係選美冠軍特別高，我係正常身高，如果有個增高療程就好喇！」Kelly則想改善肌膚狀態。

子溢現時正放假，近日陪女兒去學校旅行，並在社交網罕有晒女兒正面照，他說：「之前太太少擺囡囡個樣出嚟，我話不如擺吓啦，大家都想知囡囡係咩樣，而且啲相係我影，我覺得自己影得好靚，所以好想擺。（囡囡黐你定媽咪多啲？）黐媽咪，不過見到網民留言話囡囡靚女同個樣似我，我都有啲安慰，希望佢將好似Kelly咁靚去選美。」

至於Kelly的母親早前來港探她，對於網民指她跟母親不似樣，她解釋：「因為我似爹哋，細佬就似媽咪，所以我同細佬係完全唔似樣。（媽咪有冇因為網民留言而唔開心？）冇，我由細到大都係似爹哋。我見好多網民讚我媽咪好後生，我父母都係Keep得好，我爸爸真係好似子溢咁有六舊腹肌。」子溢即問Kelly父親的身高，Kelly坦言：「爸爸好似高你少少。」子溢笑言很受傷。

另外，子溢在台上表示希望女兒大學畢業時，自己仍能保持年輕外貌：「如果我仲Keep到廣告咁，我一定會畀人捉去研究。有少少虛榮感，希望將來個女唔好嫌棄自己，仲肯拖我手，畀人誤會我係男友就更有成功感。（囡囡肯唔肯畀你拖？）肯，人多同喺停車場時會。」