聖誕餐選擇多　溫馨餐點也是盛宴

聖誕節自不然令人想起聖誕大餐，之不過並非一定要大魚大肉大分量才叫大餐，也可以簡簡單單幾道菜，或是冬日季節芝士火鍋又或茶室套餐，甚至是BBQ圍爐都一樣食得開心滿足，最最最重要是，對的人與對的味道，與親友品嘗好味佳餚，就是一頓「盛宴」！

法式低調奢華

源自法國皇室品牌、在當地有逾300年歷史的DALLOTAU，素主打為法國凡爾賽宮皇室貴冑提供甜點美食，今個聖誕，位於金鐘及中環的DALLOYAU Bistro就為大家帶來法式節日限定菜單（有3道及4道菜選擇），於12月24及25、31日及2023日1月1日供應午餐、於12月23至25及31日晚餐供應，雖不用動輒幾千大洋的法國大餐，只需幾百元，卻也能帶來點點奢華的法式滋味，包括北海道帶子、鮑魚、羊架、斧頭牛扒、石斑魚等。菜式擺盤精巧優雅，傳統中見創意。菜單更加入聖誕佳節最應景的火雞，以及滿載節日氣氛的「百利甜酒白朱古力蛋糕」作結，感覺完美。餐廳內裝走低調奢華風格，黑色雲石配上綠色絲絨座椅及紅色法國美食壁畫，典雅大方，置身其中，猶如走進貴族室茶；想與另一半品嘗性價比高又低調奢華的法式節日美饌就不要錯過了！

瑞士小屋開餐

去酒店並非只有米芝蓮餐廳的選擇，不少酒店的餐廳也會供應一些富節慶特色及滋味的餐點，好似港島香格里拉大堂酒廊由即日至2023年1月20日期間，就帶來全新的沉浸式瑞士小木屋體驗，酒店特意打造出4間實體的瑞士小木屋，並放置飾有蕭邦裝飾品的迷你聖誕樹，大家可以走進歐式小木屋內品嘗傳統瑞士美食好似芝士或朱古力火鍋、Raclette燒烤等，別具風味。當中的節慶午餐及晚餐主菜的瑞士芝士燒烤（Raclette Grill）用料豐富，有瑞士芝士、荷蘭芝士、小黃瓜、意大利火腿、煙三文魚薯仔、法式麵包等，還可以加配龍蝦、牛柳、大蝦等。甜品更可以揀選瑞士朱古力火鍋，搭配士多啤梨、菠蘿、蘋果、椒鹽捲餅、棉花糖或雲石蛋糕等。而芝士火鍋及瑞士朱古力火鍋可以獨立單點，相信小朋友最Like！此外，於即日至12月24日期間，於酒店任何一間餐廳消費滿指定金額即可獲贈禮物，好似內藏25個精選禮品的巨型版聖誕倒數月曆、海景尊貴套房住宿體驗、自助餐及電子禮券等。

高CP自助餐

俗話說「平嘢無好」，但素來網上口碑相當高的Tang's Living Group 旗下的The Platter，以高性價比而贏得食客歡心，三間酒店內餐廳都有各自捧場客，這個聖誕、於12月24日起亦以超值價錢推出節日自助午餐及晚餐，食物款式多，有刺身、凍鎮海鮮、烤火雞、香烤羊架、燒牛西冷、香煎鴨胸、蟹肉釀鮮橙、西班牙海鮮飯等，又有多款甜品包括聖誕樹頭蛋糕、聖誕麵包布甸及名牌雪糕等，於指定日子更有機會獲鮑參翅肚佛跳牆（荃灣店）或花膠鮑魚螺頭燉雞湯（屯門店）或海鮮黃金芝士焗蠔（元朗店）。想以更抵價品嘗？於12月19日前預訂及繳付訂金，即享8折早鳥優惠，齊齊試吓平靚正的滋味！

歷史建築物饗宴

位於灣仔一幢三級歷史的建築物內、主打港式美食的奇華茶室，今年首次推出聖誕節晚餐套餐，於12月15日至31日期間以優質上乘食材包括括北海道帶子、火雞、日本鹿兒島A4和牛牛柳 、美國龍蝦、法國鵝肝醬等炮製出多道聖誕經典美饌，好似頭盤的火炙北海道帶子配藏紅花天使麵及燴鮮茴香或鵝肝醬火雞千層配金巴利醬核桃脆包，開胃美味；而主菜有芝士焗龍蝦配小菠菜沙律及薄荷新薯或煎和牛柳免翁配烤番茄及紅酒汁供選擇，無論海鮮控抑或食肉獸都有得揀，最後是好有節日氣氛的聖誕酥皮拿破崙配柚子雪葩伴鮮莓作結，感覺圓滿。想置身於充滿30年代風情的長廊式陽台與另一半撐枱腳感受聖誕歡樂氣氛的話就不要錯過了！

自家烤燒慶聖誕

如果選擇在家與親友或另一半「燒」住過節的話，「優質凍肉專門店」營火食品就有不少好選擇，好似12月全新推出、CP值超高的「壽喜燒套餐」，有日本岩手A4和牛西冷北海道豚肉壽喜燒、日本A5佐賀牛壽喜燒、日本北海道豚肉壽喜燒、日本岩手A4和牛西冷壽喜燒多款套餐選擇，包括8塊頂級和牛、日本A級夢王蛋、蔬菜盛合、壽喜燒汁及手打讚歧烏冬。人數多一點的也有分量十足的「聖誕豪華燒烤套餐」之選，包括饗．日本和牛龍蝦燒烤套餐、進擊の肉食燒烤套餐、特盛漁鮮燒烤盛宴，除有高質素的豬牛肉食海鮮之外，還包括招牌城寨雞中翼、咖喱魷魚、彈牙手打墨魚丸、爆汁手打牛骨濃汁牛丸等，隨餐更附送涼拌小食、巨型串燒菠蘿、蒜蓉法包、意大利冷壓牛油果噴霧，夠晒貼心！品牌同步推出全新自家製「麻甩雞煲」，內有原隻三黃雞、配上雞髀菇、洋葱、薑、雲耳等及自家製惹味麻辣醬，還有3個辣度選擇，食完雞煲打邊爐，在家暖笠笠過節！