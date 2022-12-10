炎明熹送好Mean聖誕禮物　姚焯菲放假盡情吃喝玩樂

樂壇新人After Class、Strayz、雲浩影與顧定軒等，今日（10日）出席《新人大熱唱2022》活動，吸引大批粉絲舉牌撐場，當中以「新人王」炎明熹（Gigi）與姚焯菲（Chantel）最有聲勢，粉絲布滿3層商場。

After Class獻唱第一首團歌《要為今日回憶》，同聲指再次合體唱該曲感覺似舊，Gigi說：「合唱同獨唱感覺好唔同，頭先唱到其中一句歌詞時，好有團體嘅感覺，同埋又有隊友喺身邊，感覺開心又安心。」詹天文（Windy）則表示大家平日兼顧返學，故也鮮有時間私下聚會，幸稍後將為新團歌拍MV，屆時又可藉此相聚。

談到聖誕節，Chantel笑言會趁學校假期盡情吃喝玩樂，也望有時間與隊友開派對，惟鍾柔美（Yumi）因聖誕後要考試，故要閉關溫書。問到會否交換聖誕禮物？Gigi說：「學校每年都會交換聖誕禮物，試過有同學買殺蟲水嚟交換，好搞笑。（你有冇送畀隊友？）試過準備一份好Mean嘅聖誕禮物畀Chantel，就係將蒜頭同薑放利是封，但準備完之後覺得太Mean，所以都準備另一份零食當禮物畀佢。」Windy則自爆收過生髮水做禮物，令其相當無奈：「呢份禮物仲係指定送畀我，因為覺得我髮線高，不過我當然冇用到啦！」