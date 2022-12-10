唔使再抽籤！PS5接受預訂聖誕前有得玩

PlayStation 5光碟版主機及數位版主機即日起接受登記預訂，最快聖誕前有得攞，Game迷唔使再抽籤搏運氣了！售價︰約HK$3,600起 (互聯網)

PlayStation 5自推出以來一直一機難求，臨近聖誕終於有好消息。早前SIEH宣布即日起，各大Game迷可到指定經銷商的網上和實體店登記預訂PS5主機，首輪預購最快聖誕佳節前夕取機，等大家假期可以打餐飽！

是次接受預訂之組合包括：PS5 Console - God of War Ragnarök Bundle、PS5光碟版主機及PS5數位版主機，最快2022年12月中旬起取貨。另外，廠方同期釋出更多新產品的推出消息，其中深灰迷彩系列DualSense無線控制器、PS5主機護蓋、PS5數位版主機護蓋及PULSE 3D無線耳機即日上市，而PS VR2則將於2023年2月22日，連同VR2 Sense控制器及控制器充電座一同公開發售，有興趣就要Mark實日期喇！

同場加映︰爽快動作Game進駐Xbox

型格爽快動作遊戲《Gungrave G.O.R.E》即日推出並加入Xbox Game Pass，玩家需利用由Ikumi Nakamura設計的死亡浪人葛雷夫，化身為死神並帥氣地掃射敵人。另外，即日起成為Game Pass Ultimate會員，即可享Apple TV+和Apple Music 3個月免費試用。