阿Mo忐忑鬱悶自揭心願：能有更大的耐心和投入為康復而戰

MIRROR紅館演唱會事故至今接近5個月,被墮屏重創受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)一直留院接受治療,至上月底於家人安排下,終轉到港島區私家醫院留醫,李盛林夫婦除了忙於照顧兒子外,也不忘於每周六晚上,透過網上發布禱告信,與網民跟進兒子的身體進度,於今晚的第20封信中,李牧師提到兒子已可按指示方法吞嚥,進食一般食物,坦言也不敢相信兒子的進度如此快速。

代禱信內容如下:

感恩

1.「啟言事件的回響」

a) 感謝從世界各地傳來的祝福、問候、關心和禱告,也要求將代禱信轉發,為啟言打氣和鼓勵的。

b) 其中一則:「對於MO 的不幸,我好心痛。但也因為他們一家對主的忠誠,激發了離開教會超過 15年的我,鼓起勇氣與稚女一齊返教會。願MO一家的信,並在他們身上展現的神迹,繼續祝福 MO的一家,也啟發更多人回教會!」

2.「回望過去20周的經歷」

a)從ICU的獨立房,到大房;從ICU到腦科特別病房;到復康病房,一直都有神和不同階段天使的預備,這是恩典。

b)從事故當晚的手術、插喉、呼吸機、頸箍、造口,由危殆轉為嚴重,再由嚴重轉為穩定,相對來說都是那麼快速,這是大眾的打氣和禱告,也是神的恩典呢。

c)從要用胃喉進食,到口部糊狀進食,到軟性食物,到切絲菜肉,到一般食物(只要按指示方法吞嚥),這樣快速的進度真是不敢想像。

代禱:請繼續用信心的禱告記念我們

「你要等候耶和華,要剛強,要堅定你的心。要等候耶和華。」(新譯本 - 詩篇27:14)

(一) 「啟言心願」

“My wish would be praying for more patience and dedication to fight for recovery”(能有更大的耐心和投入為康復而戰)

(二) 「啟言最新近況」

1. 「等候的能耐」

近20週了,啟言間中也不知等候到何時而感忐忑鬱悶(MO爸媽:啟言,你已經是很叻仔了,你比常人都更有能耐呀)

2. 「針對的治療」

每天的治療特別針對胸肺、脊椎神經、各關節肌肉及身體調理的復康治療,期盼能強化機能和體能。

3.「神經的復生」

請懇切為這些活動和感覺神經的治愈禱告,求神啟動那些沉睡的腦神經,填補受損的,也繼續讓啟言和家人學習忍耐及剛強等候。等候的學習真是不容易,求神加力和憐憫。

(三)MO 爸媽

1.「爸媽心願 」:香港疫情數字高企,請為傷患軟弱的人身心靈的平安,及能安然渡過禱告。願他們都能得到各方的醫治保護,也能領略生命的寶貴。」

2.「心聲短片 」:平均6-7分鐘的鼓勵及生活分享短片,已給啟言第 36 輯了,讓他與蘇晴及家人常以聖經為得力的源頭,也了解爸媽的心境和生活的點滴。請為我們的錄製禱告。

3.「MO 爸的等候體驗」 —- 心酸與傷感

近20周了,持續地仍受演唱會事故而影響的舞蹈員,還未能走出傷痛,不少仍需要接受心理及精神的治療,這樣的身心靈創傷實在是太大了,願我所相信的主耶穌同樣醫治他們。