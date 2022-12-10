日本寫真界每年都有好多新人輩出，但係好多資深寫真迷對於老牌寫真女優依然相當期待同關注，因為佢哋出道多年醞釀出嚟嘅魅力，絕對係班後生女冇得比，就好似最近回歸寫真界嘅池田夏希咁，真係魅力沒法擋呀！

高挑婀娜

政府宣傳片都有話：不論年齡，唯才是用！雖然睇寫真嘅觀眾多數都鍾意欣賞青春白嫩美少女，但係年過三十嘅充滿成熟韻味嘅寫真妹一樣好值得欣賞，好似山崎真實、手島優、松坂南、澤地優佳咁，佢哋一樣狀態十足且魅力非凡，今日介紹畀大家嘅池田夏希亦不遑多讓。

今年35歲嘅佢，氣質帶有傾國傾城之美，而隨年紀增長，女人味愈來愈濃，妖艷風韻更係有增無減，可以話係日本寫真界嘅頂級美人。除咗美貌吸引，身材亦夠高挑，擁有5呎7吋，雙腿又長又靚，而且上圍一對D亦分量十足，胴體婀娜又具曲線美，加埋一身白嫩肌膚，吸引力更加強烈！

病愈再戰

2000年亦即係佢就讀中一嘅時候，被藝能事務所睇中做少女偶像，以美少女組合「Five☆Eight」成員身份發展。到2008希長得亭亭玉立，就開始拍攝水着寫真，仲深受電視台歡迎，經常成為綜藝節目嘅嘉賓。除咗登上電視螢光幕，佢仲拍過電影，作品包括《野獸之城 女子刑務所》。

然而，正當夏希努力發展演藝事業嘅時候，2018年卻不幸患上自律神經失調症，搞到要入醫院，出院後仲有一段時間喺屋企療養。好彩，今年4月夏希表示已經完全康復，並且會全情投入寫真演出，大家又可以再次見到容光煥發嘅夏希大騷誘人身材喇！

池田夏希最近積極再戰寫真界，從其社交網中可以見到佢上載好多拍攝寫真時嘅花絮照片，而希妹亦會分享好多性感自拍照畀大家欣賞，唔好錯過喇！

Profile

年齡：35歲

身高：5呎7吋

三圍：34D-23-34