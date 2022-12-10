伊能靜大方認整容　親揭老公「偷食」真相

早前和丈夫秦昊傳婚變的台灣女星伊能靜，今日（10日）在零預警下突然在台北出席藝術活動，大方回應婚變以及整容傳聞。自言有2年多未有返台灣的她，對於常被質疑「變臉」有整容之嫌時，她承認有做「小醫美」：「到這個年紀不動一點小醫美不可能！至少臉沒有僵！女生愛漂亮這是工作一部分，但媽媽給的底子好，秦先生也照顧得很好，歲月沒寫到臉上。」

對於早前網晒含淚片而掀起婚變揣測，伊能靜說：「習慣了，我在這行很久，只要有消息要分享一定會分享，到了這年齡坦然面對人生。那天只是想展現久違的演技，純是流量置換，我也意外大家反應這麼大，當時人在紐約日夜顛倒，一覺睡醒，也就笑看人生了。他（秦昊）就是把愛默默放心裏的金牛座，8年都很包容我上竄下跳、做事隨心所欲，他允許我做自己，我們是有很好默契的戰友。」她更解釋之前秦昊用餐時搭着女生的手一事，該女生是她的朋友：「那握手一看就知道是朋友之間那種，只能說我押寶押對了，秦先生真是頂流了，連這樣都能上新聞。」

向來支持兒子小哈利的伊能靜，對於兒子因常男扮女裝而成熱話，她說：「我覺得他選擇做甚麼樣的人，就要準備帶來甚麼樣的聲音，我非常尊重他。性別是中性、流動的，他也喜歡自己穿男裝的樣子，覺得很帥，他的兩面性讓他更豐富，而不是成為障礙，我非常愛他，他的每個面向都是深愛的。」她續說兒子在美國紐約大學攻讀導演系，成為名導李安的師弟外，她更自爆有真人騷製作單位開高價邀請兩母子上陣：「兒子是拒絕的，他很早就決定不當藝人，他寫音樂唱歌，但對舞台沒有嚮往，更想當一個主理人。」