Hana Bunny忌廉鮮奶脹卜卜

鮮奶同忌廉係唔少甜品嘅指定材料，只係要將鮮奶變成忌廉卻係工序繁多，唔知係咪因為咁嘅關係，搞到呢位巨乳網紅兼Coser Hana Bunny成個胸都係忌廉呢？真係相當引人入「性」！

惹人遐想

可能有人會問，點解人做忌廉佢做忌廉，Hana Bunny唔單止搞到要除晒衫，仲搞到雙峰滿布忌廉，莫非佢有秘技，就係用對車頭燈嚟發打忌廉？雖然唔知佢用咩方法，但可以肯定嘅係，當你睇到呢張鮮奶忌廉寫真時，腦湧現各種幻想嘅話，已足以證明呢張寫真成功誘惑到你！

喺越南出生嘅佢，現居於美國，據佢講由於父親係漫畫家，故此佢自細便經常睇漫畫，不過講到佢對Cosplay產生興趣，就係佢讀大學時參加萬聖節嘅Cosplay活動，當時佢化身成人氣電玩《Final Fantasy》中嘅女角色Tifa，結果大受好評嘅同時，更燃起佢對Cosplay嘅興趣，自此便開始活躍於Cosplay界。

親力親為

佢跟唔少Coser一樣都會親自製作服裝，而佢設計嘅服裝都會先搵父親畀意見，令服裝嘅像真度極高，當然最重要係佢擁有迷人樣貌及誘人身段，每次Cosplay嘅女角色都會性感度相當高，正因為咁嘅緣故，令佢成為美國炙手可熱嘅性感女Coser之一。

不過由於佢嘅人氣實在太勁，難免會引嚟其他人嘅惡意批評，其中一樣就係話佢嘅修圖過度。不過正所謂「真金不怕洪爐火」，只要佢係活動現場亮相後，所有流言蜚語都會不攻自破，更成為全場嘅焦點。人氣極高嘅佢亦努力吸金，不但喺網上出售Cosplay寫真，更為自家Cosplay產品進行代言，相當有商業頭腦呀！

Profile

出生地：越南

身高：167cm

三圍：36I-25-37

Hana Bunny唔單止「胸」湧膨湃，性感嘅Cosplay造型更係令佢嘅寫真相張張都係誘人精品，而佢亦一啲都唔介意喺社交平台上分享自己精彩嘅Cosplay寫真，為人大飽眼福。