【是日通勝】

農曆十一月十八

壬寅年 壬子月 戊戌日

吉時：凌晨1時至3時、上午5時至7時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：動土、會友、祈福

忌：伐木、取魚、置業

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：12、42、43、44

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：頭頭碰着黑，宜保持低調，勿作重要決定。

金牛座：運勢平穩，無後顧之憂，可放膽追尋夢想。

雙子座：財運不錯，有閒錢不妨多做好事，利人利己。

巨蟹座：愛情運上升，有心儀對象者勿錯過表白良機。

獅子座：控制體重有利健康，但不可單靠節食來減肥。

處女座：心態正面能帶來好運，凡事向好的方面想。

天秤座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

天蠍座：勉強無幸福，處理感情問題勿再自欺欺人。

人馬座：良好人緣可帶旺財運，得了着數別待薄老友。

山羊座：出外靠朋友，用心經營人脈網絡不會蝕底。

水瓶座：運勢好到極，遇上複雜問題都能應付自如。

雙魚座：健康運超強，保持心境平和可度過美好一天。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）馬 財運強

（跌）龍 人緣差

鼠：精神差，昏昏欲睡，宜趁今日好好休息。

牛：心情不佳，做事急躁，易被小人利用。

虎：獲身邊人關心，倍感溫暖，要知恩圖報。

兔：時來運到，人氣上升，謀事易贏得掌聲。

龍：是日沖煞，脾氣大，易令身邊人吃不消。

蛇：獲財神爺眷顧，毋須為錢銀問題而憂心。

馬：吸金力超強，有利做生意，開單冇難度。

羊：身心狀態差，處事粗疏，容易得罪人。

猴：改善人緣好時機，若有聚會，不要拒絕。

雞：心情極差，易與人爭執，有破財的可能。

狗：趁周日陪家人郊遊，可消除壓力與煩惱。

豬：談情吉日，適宜跟另一半享受二人世界。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

感情不順的姓名筆劃

有些人明明自身條件不錯，但始終桃花難開，有可能是名字中帶有對感情不利的資訊，給人帶來負面影響。下面一起看看哪些名字筆劃可使感情不順吧！

1.戀愛期短

姓名地格中有10、20、27、28、30等筆劃的人，心智不成熟，常渴望被人關注，他們想不斷開拓自己的視野，快速開展新的戀情，一旦談起戀愛來，通常周期較短，因為他們不懂如何經營感情，最終不了了之。

2.異性緣差

姓名地格中有9、19、27等筆劃數的人，通常自我中心過強，喜歡在背後議論別人的是非，異性緣較差，即使身邊出現異性，也不會被異性優先考慮，無論是在學校還是走上社會，身邊都缺少異性追求。

3.易陷入三角戀

姓名地格中有14、22、29、36等筆劃數的人，感情充滿變數，在處理感情問題時，總是不夠乾脆，拖泥帶水，這樣的做法很容易使他們陷入三角戀，不是自己的戀人被人奪走，就是無意間插足別人的戀愛中，成為第三者。

4.婚姻不幸福

姓名地格中有7、12、23、26、34、36等筆劃數人，有點任性，很多時婚姻生活不幸福，易因為小事而跟伴侶頻頻爭吵或陷入冷戰。