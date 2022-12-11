陳奕迅疫境開騷苦等3年　恐懼爆煲驚一睡不起

闊別紅館9年的陳奕迅（Eason）再踏製作費達8位數的舞台，除唱足逾30首歌交足貨外，更以8分鐘剖白3年前受疫情影響要取消演唱會後引發的「驚恐候群」，原來神級歌手都會怕冇騷開、一睡不起兼冇錢，所以48歲的他變得易驚又易喊，在首場已大叫「我死啦」！

令歌迷苦候多年的陳奕迅《FEAR AND DREAMS》共25場跨年紅館演唱會前晚終於開鑼，首場全場爆滿，狀態十足的他成功收身兼神采飛揚，加上「神級」製作達8位數的舞台，分4個不同部分，在零嘉賓下，全Solo唱足超過30首歌，換夠5套衫，極具視聽之娛。而有「吹神」之稱的他，竟然一開騷就只唱不說話，連台下歌迷都「唔慣」大叫：「Eason講兩句吖。」

唱到第4部分時，Eason在徇眾要求下開金口，解釋並非「懶有型」才寡言，台下即有人大讚「好有型」，他開心回答：「識貨！」他表示沒說話全因想集中精神唱歌：「我唔係冇嘢講，想留番啲氣唱歌，其實我知紅館睇騷習慣唱幾首歌，歌手就講兩句。」又認真謂在設定個唱Rundown時，發現自己有太多說話，不過不習慣分享太沉重感受，最後決定將想說的話融入歌曲中，又冧爆歌迷說：「其實我想講嘅係，多謝你哋。」

愈大愈易喊

講開又講的他，變得相當感性謂最開心是有時間跟歌迷共聚，一口氣講足8分鐘，嘆年紀愈大愈易喊，回想入行27年，不停工作，沒時間思考，直至3年前爆發疫情，其25場紅館個唱亦無奈被迫取消，令他感受到個唱命名，覺得世界沒有「DREAMS（夢想）」只有「FEAR（恐懼）」：「呢個Show等咗3年，等嘅時候又唔知下次幾時，諗嚟諗去就愈驚，我咩都唔想做，我只係想做個Show。我甚至驚到一個地步係瞓覺之前，係驚第二日起唔到身，喺度諗如果真係起唔到身咁點算呢，我有咩要交代呢，我電話Password使唔使話畀邊個聽呢，我銀行啲錢點算呢，要捐咗佢吖定點呢？我冇乜錢㗎咋！」

兩度甩嘴偷笑

不過Eason現時已尋得「FEAR」的出口，他又說：「就係唔諗，因為好多嘢我哋都控制唔到，我都只係唱歌就得，好好享受，最緊要呢一刻最真實。」所以他在台上又唱又跳及派心心，多次走近觀眾席大合唱《與我在常》，未知是否太High關係，唱《七百年後》和《我們萬歲》時兩度甩嘴而偷笑，到唱《幸福摩天輪》時，他突然除下單邊耳機說：「Sorry，汗水入咗耳仔，我驚電親。」亦因他沒有戴耳機關係，雷聲貫耳的歡呼更聽得清楚，同歌迷一齊情緒高漲的他忘形大喊：「原來咁正，我想錫晒你哋，我死啦。」個唱尾聲時有放煙花及彩帶，最後以《重口味》作謝幕。

18歲康堤搶Fo！Eason派心冧妻女

陳奕迅的紅館騷吸引不少嘉賓到場欣賞，包括馮德倫與太太舒淇、歌手馮允謙等，早前曾入院做手術的Eason老婆徐濠縈與女兒康堤都有到場，徐濠縈以一身潮爆Look現身，精神相當不俗，不過論搶鏡當然不及現年18歲的康堤，穿上鬆身衞衣、長髮及肩的她打扮低調樸素，雖然戴上口罩，但水汪汪的大眼睛，相當明亮，難怪有不少網民大讚她愈大愈靚！

擁有星級父母的她，面對傳媒不停拍照，都相當淡定，反而坐在她身旁的馮德倫見到傳媒不停影康堤時忍不住偷笑，而舒淇雖然素顏，但都大方任影。難得老婆及囡囡到場支持，Eason獻唱期間都有向兩人派心，之後再向全場派，而到演唱會尾聲亦擺甫士讓粉絲任影。