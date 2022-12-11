陳瀅最恨同周嘉洛攞CP獎　胡定欣先拔頭籌奪「最佳女演員」

藝人胡定欣及陳瀅昨晚（10日）現身《AEG娛樂人氣王頒獎禮》，定欣獲頒最佳女演員，陳瀅則獲選為喜愛女演員，以及憑劇集《痞子殿下》跟周嘉洛封最佳CP組合。

陳瀅以性感開胸裝配西裝上陣，她表示今晚的頒獎禮是個好開始，並對日後獲獎打下強心針：「我對組合獎好有信心，今日係第一個，希望萬千星輝頒獎典禮係第二個組合獎，我肯定會得到，因為好多人鍾意我哋呢對組合。」至於定欣開心獲獎，問到對之後無綫的頒獎禮是否有信心？她坦言：「對自己有信心係好事，但我經過咁多年嘅頒獎禮，心態會比較平淡。當然做到觀眾喜歡嘅角色係錦上添花，我會懷着開心嘅心情去參與。（你睇好邊位做視后？）我會投自己一票，因為我今年得《白色強人II》一部劇，我為呢套劇犧牲要剪短頭髮演出。」而陳瀅透露已在網上投票，她將視后三票分別投給自己、JW及劉佩玥，但組合獎只投了自己及周嘉洛這一對，並直言：「我唔會投畀其他組合，以免溝淡票數。」

另外，提到定欣主演的邵氏劇集《廉政狙擊》，之前定欣在該劇內地海報中「被消失」，不過近日忽然又「復活」，對此，定欣未有正面回應，只表示開心劇集終於開播，她指角色跟《白色強人II》的角色各走極端，非常期待觀眾看後的反應，問她來年是否主力向內地發展？她說：「都希望喺內地工作，想有多啲新嘗試，以及同唔同平台合作，工作方面要過埋農曆新年先知，畢竟計劃趕不上變化，惟有活在當下隨感覺而行。」