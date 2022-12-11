實至名歸！陶大宇相隔29年再攞獎：希望下次唔使等咁耐

憑翻唱《倒轉地球》而再度爆紅的陶大宇昨晚（10日）獲頒「人氣網絡名人」，他表示對上一次獲獎已是29年前：「今次係好大驚喜，希望下次唔使等咁耐，今次攞獎都啟發咗我，做任何事最緊要開心，我要多謝投票畀我嘅網友，以及曾經嘲笑過我，後來接受咗我嘅網民。」問到何時回歸拍劇？他笑言一直想拍劇，但不知為何後來再沒人找他拍劇，他才轉去唱歌，若有合適機會及角色，定必會再拍劇。

講到工作安排，大宇稱剛由內地工作數月返港探望母親，會留港度過聖誕節與農曆新年。另外，提到他演出的網劇《女法醫JD》即將播出，他透露當時拍攝過程非常驚險：「當時疫情啱啱開始，我哋要穿梭香港同馬來西亞拍攝，但拍到中途封關，中間停咗8至10個月，我哋最後要喺香港室內補拍餘下戲份，大家都已經唔記得啲劇情。等咗3、4年終於播出，好開心同好期待個成果。」問到會否再推出新歌？他笑言之前已使出渾身解數，要再想想明年有甚麼新搞作，至於過去一年是否賺到盆滿缽滿？他否認：「疫情影響好大，有工作已經好開心，工作量係減少咗，希望日後防疫政策放寬，可以報復式工作。」

另外，譚耀文主演的電影《逃獄兄弟》系列成為「最佳網絡電影」，譚耀文更憑該系列的角色「滾筒」獲封「人氣網絡角色」。