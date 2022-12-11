【心理測驗】一圖看出2023年新方向

新年新希望，不少人在新一年來臨之際，都會趕緊訂立新目標，期望來年可努力朝着目標前進。不過，當局者迷，並非人人都清楚知道自己最想做的其實是甚麼，以至沒法集中精力，反而會感到迷失及有種都「仍然在途上」的迷惘。如果你亦有同樣的困惑， 不妨試玩這個來自日網「TRILL」的心理測驗，嘗試認清自己的內心方向。

【問題】

請憑直覺回答，你認為圖中的圖案像甚麼？

A.舌頭

B.牛頭

C.削皮器

D.陶瓷

【結果分析】

A.着重健康

看見舌頭的你是一個做事認真、努力的人，很容易專注於自己要做的事上，比如工作，反而忽略了自身。未來一年，你會突然反思自己的生活模式，甚至感受到生活的艱難，開始注重自己的身心健康，並為之採取行動。對你來說，最重要是好好看顧自己，關注自身，從而更能看出自己應該做的事。

B.改變環境

你是一個天生敏感的人，容易受到生活環境影響，來年你可能會感到現時的生活環境並不適合你，會有感各種的不順眼，以致你想作出改變，比如搬屋，藉以獲得更佳、更舒適的生活環境。不過要達成這個目標，需要很多的人力物力，所以比起盲目地想作出改變，還是應先找到自己最想擁有的生活環境，然後向着目標行動。

C.修正行為

內心直率而柔軟的你，是一個能看見自己缺點並接受它的人，在來年你可能會因為自身的不足而想要作出一些改變及提升。不過要知道，想即時改變自己是非常困難的，不妨試試在日常生活中，以你想成為的人的方式去行事，慢慢修正及改進，漸漸就會成為你真正想要成為的人了。

D.尋找刺激

自身帶着矛盾的你，在來年可能會開始尋找刺激，你的好奇心強、愛玩，對安穩的日子感到厭倦，但又有着討厭不穩定的心態，不喜歡有太大的刺激來擾亂你的生活。相比起向着實際目標前進，你更追求豐富的日常生活，不過要注意找樂趣的同時，不要太得意忘形，脫離過往生活的規律，後果可能是得不償失。