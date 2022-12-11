林正峰自認易講錯嘢得罪人　積落牙齒印怕咗開工

藝人林正峰近日現身網上平台接受唐貝詩訪問分享信仰，他自認小時候曾經反叛：「我係讀村校，村校嘅特色係環境好亂，村入面有好多童黨 。我當時會同人打架，又唔鍾意返屋企，終日流連網吧。」幸好他後來升讀了一間較好的中學，並加入團契成為基督徒：「間學校係一間新建嘅中學，老師都好後生、好玩得，我發現原來玩得嘅人都可以係好人，入面有幾個老師都係基督徒。」

近年林正峰正式成為藝人，他自認幸運簽了經理人合約，但認為事業比較低潮就是處理人際關係方面的事情：「我大學讀社工系，同學性格好相似，大家會好交心同鍾意分享，但喺娛樂圈好多嘢要小心，好容易講錯嘢、得罪人，以前係有嗰句講嗰句，係好『真實』，但原來呢個『真實』未必適合呢個圈，你嘅『真實』可能會得罪人，有時候真心話 ，其他人會扭曲成另一個意思，然後再同其他人講。」

他坦言試過跟別人合作後不愉快，自己想法變得很負面，甚至怕了開工：「因為知道某啲人會喺現場，大家有牙齒印，所以會驚咗返工。」他稱現時仍在學習及適應中，既不會得罪別人又不會沒有了自己：「其實呢段時間我一直有祈禱，尤其係知道有大活動或者要面對好多人，有段時間要面對好多關係上嘅問題，真係只能夠祈禱，因為冇人可以幫你。」