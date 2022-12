楊紫瓊(Michelle)近期頻頻獲獎,繼美國《全國電影評論學會》獲選影后之後,前日(9日)她亦在《聖巴巴拉國際電影節》上獲頒成就獎。

她獲大會頒發15屆卻德格拉斯電影卓越成就獎,Michelle的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)團隊都有出席以表支持。而近期片約一部接一部的她,日前宣布將與華人導演朱浩偉(Jon M. Chu )繼《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)後再合作,參演由音樂劇改編的歌舞片《Wicked》,在片中Michelle將飾演大學校長Morrible夫人一角與在片中飾演女巫的美國天后Ariana Grande合作。而Michelle近期受訪時亦透露目前仍等待《我的超豪男友》續集開拍,她表示自己好期待。