《阿凡達2》內地預售票房破億！占士金馬倫拉大隊日韓旋風式宣傳

萬眾期待、由占士金馬倫(James Cameron)執導的本年度壓軸電影《阿凡達:水之道》(Avatar:The Way of Water)將於周五(16日)在美國等地同步公映。而中國預售票房已率先報捷!

內地多個城市於上周初開始預售門票,結果開售4日票房已衝破1億人民幣(約1.12億港元)!《阿》即打破《長津湖之水門橋》用了5日時間破億元的紀錄,成為今年內地電影預售最短時間破億的電影。

而占士與片中一眾影星繼上周出席英國舉行的全球首映後,馬不停蹄一連兩日飛抵韓國以及日本宣傳。《阿》昨晚(10日)在東京日比谷舉行首映禮,占士以及4位主角包括森禾霍頓(Sam Worthington)、素兒莎丹娜(Zoe Saldaña)、薛歌妮韋花(Sigourney Weaver)以及Stephen Lang一同現身。

另方面,雖然《阿》今個星期中才開畫,但「美國電影學院」(AFI)日前公布《阿》成為本年度十部最佳電影之一。除了《阿》之外,楊紫瓊的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)、《貓王》(Elvis)以及《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun:Maverick)等亦有入圍。頒獎禮將於下月13日於洛杉磯舉行。