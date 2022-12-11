《阿凡達2》內地預售票房破億！占士金馬倫拉大隊日韓旋風式宣傳

萬眾期待、由占士金馬倫（James Cameron）執導的本年度壓軸電影《阿凡達：水之道》（Avatar:The Way of Water）將於周五（16日）在美國等地同步公映。而中國預售票房已率先報捷！

內地多個城市於上周初開始預售門票，結果開售4日票房已衝破1億人民幣（約1.12億港元）！《阿》即打破《長津湖之水門橋》用了5日時間破億元的紀錄，成為今年內地電影預售最短時間破億的電影。

而占士與片中一眾影星繼上周出席英國舉行的全球首映後，馬不停蹄一連兩日飛抵韓國以及日本宣傳。《阿》昨晚（10日）在東京日比谷舉行首映禮，占士以及4位主角包括森禾霍頓（Sam Worthington）、素兒莎丹娜（Zoe Saldaña）、薛歌妮韋花(Sigourney Weaver）以及Stephen Lang一同現身。

另方面，雖然《阿》今個星期中才開畫，但「美國電影學院」（AFI）日前公布《阿》成為本年度十部最佳電影之一。除了《阿》之外，楊紫瓊的《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）、《貓王》（Elvis）以及《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）等亦有入圍。頒獎禮將於下月13日於洛杉磯舉行。