碧咸再加持　聖誕醜冷衫出場喇！

到了聖誕，大家都想着到漂漂亮亮出街見人。不過亦都有唔少人選擇穿上醜冷衫來應節，其實歐美流行在聖誕節前夕，即係12月的第3個星期五舉行全國最醜聖誕冷衫日，而今年的醜冷衫節就在下個星期五（12月16日）舉行。大家都會穿上一件既醜陋又搞笑的冷衫出街或參加Party，只要着得夠醜就會成為全場焦點。最近碧咸穿上醜冷衫拍廣告，可能在稍後時間亦都會穿上更醜的冷衫，大家不妨期待一下！

傳統醜冷衫

介紹之前，先同大家溫習吓醜冷衫的特色！首先呢款冷衫會有大面積的紅、綠、藍等鮮艷顏色為底色，然後加入聖誕老人、聖誕樹、雪橇、馴鹿、雪花等傳統節日圖案。雖然平日絕對不會這類衫上街，但在醜冷衫節的這一天就可以盡情着，不會有人笑你娘。設計各種動漫、電影角色周邊產品的Numskull Designs今年帶來一系列超醜冷衫，以Star Wars、Harry Potter、DC英雄角色等為主題設計，加上以上提到的各種「醜」元素，一定能讓大家在這場派對中勝出。

復古醜冷衫

Micosoft今年帶來了1997年Office的小助手「萬字夾 Clippy」醜冷衫，相信在2007年前有用電腦的話應該會有印象，「萬字夾Clippy」會出現在桌面右下角幫大家解決問題。冷衫上更繡上「Happy Holidays」的字句，讓大家穿上後也可以沉浸在節日氣氛之中。不過這款冷衫一經上架已經售罄，大家現時只可睇相止癮。