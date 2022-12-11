【旅行返港】 0+3「黃碼」去得邊？主題公園、馬場都入得？

各國放寬入境，大家都忙買機票旅行，但卻沒多少人知，在現行香港 0+3 政策下，回港首3天疫苗通行證變「黃碼」後，仍可去到哪裏？港府自11月17日後，稍微放寬了「黃碼」限制，做法是讓部分處所由「主動查核」疫苗通行證，轉為「被動查核」疫苗通行證，但兩者究竟有何分別？

「被動查核」不用反掃針卡

先解釋「主動查核」與「被動查核」分別。現時我們進入食肆，都要先掃安心出行二維碼，再讓店家反掃我們針卡，這便是「主動查核」疫苗通行證，如針卡不是「藍碼」，便不得進入。

而「被動查核」疫苗通行證，是指掃過安心出行二維碼後，便不用給店家反掃針卡，持「黃碼」也能進入，只禁「紅碼」內進。但注意是，持「黃碼」者仍需達到接種針數需求，遇抽查也要出示證明。

博物館、主題公園「黃碼」解禁

現時抵港人士，在3天醫學監察期間，仍可進行低風險日常活動，例如乘搭公共交通、上班、進出街市及超市，但因為受「黃碼」限制，故不能進入高風險場所，包括食肆、戲院、娛樂場所及體育處所等。但自11月17日後，有部分處所已更改為「被動查核」疫苗通行證，持「黃碼」都可進入，它們包括：

而一直為「被動查核」疫苗通行證並可讓「黃碼」進入的地方還有：

仍禁「黃碼」進入之處所

至於依舊不能讓「黃碼」進入，仍屬「主動查核」疫苗通行證處所就包括：

除此之外，以下重點保護地方仍不能持「黃碼」進入，當中包括：

進入樂園「黃碼」不能堂食？

由於處所眾多，想分清「主動查核」與「被動查核」類別，最簡單原則，就是但凡有機會除下口罩的室內空間，便屬「主動查核」疫苗通行證之處所，都會禁「非藍碼」者進入。若然在主題公園、博物館及馬場等景點，持「黃碼」者雖可進入，但也不能進場內餐廳堂食，只有事先申請獲批的旅行團才可獲豁免。

室外設施重新開放

另外由於室外場所空氣較流通，傳播風險較小，故從11月17日開始，燒烤場、露營場及室外康樂設施都可重新開放；在室外運動處所的觀眾席，以及馬場室外範圍，也不再禁止飲食。

最新調整0+3政策

按最新調整的0+3政策，旅客抵港後首3天為醫學監察，期間會受疫苗通行證「黃碼」限制；而旅客也要在起飛前24小時、抵港後首7天每日進行快速測試，並且要在抵港當天及抵港後第2天，接受核酸檢測（PCR），旅行回來記得做足了。